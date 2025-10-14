مباشر تصفيات كأس العالم - قطر (2)-(0) الإمارات.. جووووول الثاااني
الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 19:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة قطر ضد الإمارات في تصفيات كأس العالم 2026.
ق73. جوووووول الثاااني لقطر عن طريق بيدرو ميجيل برأسية أخرى.
ق48. جووووووول أول لقطر عن طريق بوعلام خوخي برأسية بعد عرضية من أكرم عفيف.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق15. هجمات متتالية لمنتخب الإمارات لمحاولة تسجيل الأول.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
