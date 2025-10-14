انتهت تصفيات كأس العالم - قطر (2)-(1) الإمارات

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 19:58

كتب : FilGoal

لحظة تسجيل هدف قطر الأول في الإمارات

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة قطر ضد الإمارات في تصفيات كأس العالم 2026.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة.

ق98. جووووول أول للإمارات عن طريق سلطان عديل.

ق88. بطاقة حمراء لطارق سلمان لاعب قطر.

ق73. جوووووول الثاااني لقطر عن طريق بيدرو ميجيل برأسية أخرى.

ق48. جووووووول أول لقطر عن طريق بوعلام خوخي برأسية بعد عرضية من أكرم عفيف.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق15. هجمات متتالية لمنتخب الإمارات لمحاولة تسجيل الأول.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

قطر الإمارات تصفيات كأس العالم
