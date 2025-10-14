مشاركته في الكلاسيكو باتت صعبة.. سبورت: انتكاسة في إصابة رافينيا
الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 19:43
كتب : FilGoal
تعرض رافينيا لاعب برشلونة لانتكاسة أثناء عملية تعافيه من الإصابة وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية.
وأشارت سبورت إلى أن إصابة رافينيا بالعضلة الخلفية اتضح أنا كانت أقوى من الذي ظهر في البداية.
اللاعب شعر بعدم ارتياح أثناء محاولة العودة إلى أرض الملعب وعاوده الشعور بالألم في منطقة العضلة الخلفية.
اللاعب كان من المفترض أن يعود للملاعب بشكل تدريجي بداية من الأسبوع الحالي ولكنه تعرض لانتكاسة غير متوقعة.
وأصبحت مشاركة رافينيا ضد ريال مدريد في الكلاسكيو بنهاية الشهر الحالي في محل شك.
ويواصل اللاعب حتى الآن التدرب داخل صالة الألعاب الرياضية ولم يشارك في المران برفقة الفريق.
وشارك رافينيا منذ بداية الموسم الحالي في 7 مباريات وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.
نرشح لكم
برشلونة يوضح إصابة ليفاندوفسكي.. وتقارير تكشف مدة غيابه مبابي: هذا هو الاختلاف بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان دي لا فوينتي: لا أعرف سبب المبالغات بعد إصابة اللاعبين مع المنتخب سبورت توضح موعد عودة برشلونة للعب على سبوتيفاي كامب نو راشفورد: أحتاج إلى الاستمرارية في تقديم الأداء الجيد ماركا تكشف حقيقة تلقي برشلونة عرضا ضخما من السعودية لضم يامال موندو ديبورتيفو تكشف موعد تجديد عقد دي يونج مع برشلونة برشلونة يعلن تفاصيل إصابة داني أولمو