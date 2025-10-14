مشاركته في الكلاسيكو باتت صعبة.. سبورت: انتكاسة في إصابة رافينيا

رافينيا - برشلونة

تعرض رافينيا لاعب برشلونة لانتكاسة أثناء عملية تعافيه من الإصابة وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية.

وأشارت سبورت إلى أن إصابة رافينيا بالعضلة الخلفية اتضح أنا كانت أقوى من الذي ظهر في البداية.

اللاعب شعر بعدم ارتياح أثناء محاولة العودة إلى أرض الملعب وعاوده الشعور بالألم في منطقة العضلة الخلفية.

اللاعب كان من المفترض أن يعود للملاعب بشكل تدريجي بداية من الأسبوع الحالي ولكنه تعرض لانتكاسة غير متوقعة.

وأصبحت مشاركة رافينيا ضد ريال مدريد في الكلاسكيو بنهاية الشهر الحالي في محل شك.

ويواصل اللاعب حتى الآن التدرب داخل صالة الألعاب الرياضية ولم يشارك في المران برفقة الفريق.

وشارك رافينيا منذ بداية الموسم الحالي في 7 مباريات وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.

