التشكيل - لوكاس وكانيدو أساسيان مع الإمارات.. وسباستيان سوريا على مقاعد بدلاء قطر

أعلن منتخبا الإمارات وقطر التشكيل الأساسي لكل منهما ضمن المباراة المرتقبة بختام تصفيات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم.

ويقود الثنائي كايو لوكاس وكايو كانيدو هجوم الإمارات بقيادة أولاريو كوزمين المدير الفني.

بينما يبدأ منتخب قطر تحت قيادة جولين لوبيتيجي الهجوم بالثنائي المعز علي وإدميلسون جونيور.

ويتواجد سباستيان سوريا صاحب الـ 41 عاما على مقاعد بدلاء منتخب قطر، وكانت آخر مباراة دولية له في مارس 2017، كما يجلس حسن الهيدوس على مقاعد البدلاء أيضا بعد عودته من الاعتزال.

وجاء تشكيل منتخب الإمارات كالآتي:

حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: علاء الدين زهير - لوكاس بيمنتا - كوامي كويدو - روبن أمارال.

الوسط: ماركوس ميلوني - يحيى نادر - علي صالح - نيكولاس خيمينيز.

الهجوم: كايو لوكاس - كايو كانيدو.

بينما جاء تشكيل قطر كالآتي:

حراسة المرمى: محمود أبو ندى

الدفاع: أيوب محمد - بيدرو ميجيل - بوعلام خورخي - سلطان البريك.

الوسط: كريم بوضياف - محمد مناعي - عاصم ماديبو - أكرم عفيف.

الهجوم: المعز علي - إدميلسون جونيور.

ولا بديل لمنتخب قطر عن الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل لكأس العالم بشكل مباشر، بينما منتخب الإمارات يكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة.

ويصعد متصدر الترتيب مباشرة إلى كأس العالم بينما يلعب صاحب المركز الثاني أمام ثاني المجموعة الثانية لتحديد المتأهل للملحق العالمي.