عزلة الكيان تتواصل.. المحكمة الرياضية ترفض استئناف إسرائيل بشأن بطولة العالم للجمباز

تتواصل عزلة الكيان الصهيوني رياضيا بعد قرار إندونيسيا برفض إصدار تأشيرات للاعبي إسرائيل المقرر مشاركتهم في بطولة العالم للجمباز.

وتستضيف إندونيسيا منافسات بطولة العالم للجمباز يوم 19 أكتوبر الجاري، ورفضت دولة إندونيسيا منح الرياضيين الإسرائيليين تأشيرة دخول بلادهم.

وتقدم الاتحاد الإسرائيلي باستئناف في المحكمة الرياضية العليا ضد قرار إندونيسيا من أجل المشاركة في بطولة العالم.

ورفضت المحكمة الرياضية بشكل رسمي استئناف إسرائيل كما كشف الاتحاد الدولي للجمباز أنه لا يملك صلاحية إجبار جاكرتا على إصدار تأشيرات.

وزعم الاتحاد الإسرائيلي في شكواه أن رفض دخول إندونيسيا للمشاركة في بطولة العالم يعتبر حالة من التمييز.

وتستضيف إندونيسيا منافسات بطولة العالم للجمباز خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر بمشاركة 500 رياضي من 79 دولة مختلفة.

وكانت إندونيسيا قد رفضت من قبل استضافة إسرائيل في بطولة العالم للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما عام 2023.

وقرر فيفا وقتها تجريد إندونيسيا من تنظيم البطولة قبل شهرين فقط.