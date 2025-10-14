خبر في الجول - الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لسيدات الطائرة

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 17:19

كتب : إبراهيم رمضان

سيدات الزمالك - كرة طائرة

تقدم نادي الزمالك باعتذار رسمي عن عدم المشاركة في البطولة العربية للأندية للسيدات للكرة الطائرة .

ويأتي ذلك بسبب الظروف المالية في النادي والتي بسببها قرر الاعتذار عن عدم المشاركة في عدد من البطولات.

وكان من المقرر أن تستضيف تونس منافسات البطولة العربية للأندية لسيدات الكرة الطائرة

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد تقدم باعتذار رسمي عن عدم المشاركة في البطولة العربية لسيدات الطائرة.

وكان الزمالك قد تلقى دعوة من الاتحاد العربي للكرة الطائرة للمشاركة في البطولة العربية، خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري إلى 3 نوفمبر المقبل.

وأسفرت قرعة البطولة العربية للأندية عن تواجد سيدات الزمالك رفقة الإفريقي التونسي وفتيات الكويت والناصرية شباب بجاية الجزائري في المجموعة الثانية.

وكان الزمالك قد اعتذر أيضا عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا لرجال كرة اليد المقامة حاليا في المغرب بسبب الأزمة المالية.

