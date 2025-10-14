مصدر من الزمالك لـ في الجول: سيتم صرف جزء من مستحقات بيزيرا وبنتايك لحل شكواهما

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 17:11

كتب : FilGoal

جوان بيزيرا - الزمالك - المصري

يقترب نادي الزمالك من حل أزمة شكوى ثنائي الفريق جوان بيزيرا ومحمود بنتايك.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "سيصرف جزءا من المستحقات المتأخرة للثنائي جوان بيزيرا ومحمود بنتايك خلال ساعات لإنهاء أزمة شكواه".

وكان وكلاء بنتايك قد أرسلوا إنذارا للزمالك في وقت سابق بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

وقال في وقت سابق مصدر مقرب من اللاعب المغربي لـ FilGoal.com: "وكلاء اللاعب أرسلوا إنذارا للزمالك أن اللاعب سيتقدم بشكوى لفسخ عقده خلال 10 أيام إذا لم يحصل على مستحقاته المالية".

وأتم "سيحدث ذلك في حالة عدم جلوس أحد من المسؤولين مع اللاعب لمحاولة حل هذه الأزمة".

ويعاني الزمالك من أزمة مالية أدت إلى تأخر دفع مستحقات اللاعبين بالإضافة إلى الجهاز الفني.

وتعاقد الزمالك مع بنتايك قادما من سانت إتيان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية للموسم الماضي.

وتوج بنتايك ببطولة السوبر الإفريقي وكأس مصر.

ولعب بنتايج مع الزمالك في 38 مباراة في جميع البطولات وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.

وعلى الجانب الآخر تعاقد الزمالك مع بيزيرا قادما من أولكسندريا الأوكراني في الصيف الماضي.

وخاض بيزيرا 11 مباراة مع الزمالك وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدفين آخرين.

