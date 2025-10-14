بثلاثية في 7 دقائق.. سوريا تتأهل لـ كأس آسيا 2027

تأهل منتخب سوريا لنهائيات كأس آسيا 2027، بعد فوزه على منتخب ميانمار بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من التصفيات.

وحقق المنتخب السوري العلامة الكاملة بالمجموعة الخامسة، بعدما جمع 12 نقطة من 4 مباريات.

وافتتح بابلو صباغ الأهداف لسوريا في الدقيقة 80، وضاعف النتيجة بهدف آخر في الدقيقة 85.

واختتم محمد الصلخدي أهداف اللقاء في الدقيقة 87.

سجل المنتخب السوري 11 هدفا طوال التصفيات، واهتزت شباكه بهدف.

ويحل المنتخب السوري ضيفا على نظيره الباكستاني يوم 18 نوفمبر المقبل في الجولة الخامسة.

فيما يلاقي أفغانستان يوم 31 مارس 2026 في الجولة الختامية.

يذكر أن المنتخب السوري شارك في 7 نسخ بكأس آسيا من قبل.

وكان الإنجاز الأفضل لمنتخب سوريا حين تأهل إلى دور الـ16 في نسخة 2023.