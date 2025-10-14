بثلاثية في 7 دقائق.. سوريا تتأهل لـ كأس آسيا 2027
الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 17:10
كتب : FilGoal
تأهل منتخب سوريا لنهائيات كأس آسيا 2027، بعد فوزه على منتخب ميانمار بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من التصفيات.
وحقق المنتخب السوري العلامة الكاملة بالمجموعة الخامسة، بعدما جمع 12 نقطة من 4 مباريات.
وافتتح بابلو صباغ الأهداف لسوريا في الدقيقة 80، وضاعف النتيجة بهدف آخر في الدقيقة 85.
واختتم محمد الصلخدي أهداف اللقاء في الدقيقة 87.
سجل المنتخب السوري 11 هدفا طوال التصفيات، واهتزت شباكه بهدف.
ويحل المنتخب السوري ضيفا على نظيره الباكستاني يوم 18 نوفمبر المقبل في الجولة الخامسة.
فيما يلاقي أفغانستان يوم 31 مارس 2026 في الجولة الختامية.
يذكر أن المنتخب السوري شارك في 7 نسخ بكأس آسيا من قبل.
وكان الإنجاز الأفضل لمنتخب سوريا حين تأهل إلى دور الـ16 في نسخة 2023.
نرشح لكم
مباشر - السعودية (0)-(0) العراق.. انطلاق مباراة التأهل للمونديال التشكيل - سعود عبد الحميد أساسي مع السعودية.. وزيدان إقبال يقود العراق مباشر تصفيات كأس العالم - قطر (2)-(0) الإمارات.. جووووول الثاااني التشكيل - لوكاس وكانيدو أساسيان مع الإمارات.. وسباستيان سوريا على مقاعد بدلاء قطر ريمونتادا رائعة.. اليابان تقلب النتيجة على البرازيل وتنتصر بثلاثية مهاجم السعودية: فرصتان للتأهل لكأس العالم؟ سندخل مواجهة العراق من أجل الفوز ولا غيره مواعيد مباريات الثلاثاء 14 أكتوبر.. جولة الحسم لتصفيات المونديال في إفريقيا وآسيا وأوروبا مؤتمر مدرب قطر: حظوظنا متساوية مع الإمارات.. والتفاصيل الصغيرة ستحسم النتيجة