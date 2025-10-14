بثلاثية في 7 دقائق.. سوريا تتأهل لـ كأس آسيا 2027

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 17:10

كتب : FilGoal

سوريا-إيران

تأهل منتخب سوريا لنهائيات كأس آسيا 2027، بعد فوزه على منتخب ميانمار بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من التصفيات.

وحقق المنتخب السوري العلامة الكاملة بالمجموعة الخامسة، بعدما جمع 12 نقطة من 4 مباريات.

وافتتح بابلو صباغ الأهداف لسوريا في الدقيقة 80، وضاعف النتيجة بهدف آخر في الدقيقة 85.

أخبار متعلقة:
ريمونتادا رائعة.. اليابان تقلب النتيجة على البرازيل وتنتصر بثلاثية من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية جولة ترويجية لبطولة كأس العرب في 5 دول حمادة أنور: لست السبب في خروج مصر من كأس العالم للشباب

واختتم محمد الصلخدي أهداف اللقاء في الدقيقة 87.

سجل المنتخب السوري 11 هدفا طوال التصفيات، واهتزت شباكه بهدف.

ويحل المنتخب السوري ضيفا على نظيره الباكستاني يوم 18 نوفمبر المقبل في الجولة الخامسة.

فيما يلاقي أفغانستان يوم 31 مارس 2026 في الجولة الختامية.

يذكر أن المنتخب السوري شارك في 7 نسخ بكأس آسيا من قبل.

وكان الإنجاز الأفضل لمنتخب سوريا حين تأهل إلى دور الـ16 في نسخة 2023.

سوريا كأس آسيا 2027
نرشح لكم
مباشر - السعودية (0)-(0) العراق.. انطلاق مباراة التأهل للمونديال التشكيل - سعود عبد الحميد أساسي مع السعودية.. وزيدان إقبال يقود العراق مباشر تصفيات كأس العالم - قطر (2)-(0) الإمارات.. جووووول الثاااني التشكيل - لوكاس وكانيدو أساسيان مع الإمارات.. وسباستيان سوريا على مقاعد بدلاء قطر ريمونتادا رائعة.. اليابان تقلب النتيجة على البرازيل وتنتصر بثلاثية مهاجم السعودية: فرصتان للتأهل لكأس العالم؟ سندخل مواجهة العراق من أجل الفوز ولا غيره مواعيد مباريات الثلاثاء 14 أكتوبر.. جولة الحسم لتصفيات المونديال في إفريقيا وآسيا وأوروبا مؤتمر مدرب قطر: حظوظنا متساوية مع الإمارات.. والتفاصيل الصغيرة ستحسم النتيجة
أخر الأخبار
مران الزمالك - عمر جابر يشارك في التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة.. وانتظام محمد السيد 16 دقيقة | الدوري المصري
مباشر - السعودية (0)-(0) العراق.. انطلاق مباراة التأهل للمونديال 27 دقيقة | سعودي في الجول
عمورة يخطف صدارة الهدافين وزيدان يشارك لأول مرة.. الجزائر تنهي التصفيات بالفوز على أوغندا 27 دقيقة | الوطن العربي
تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل إنجلترا - مباراة التأهل للمونديال.. سبينس أساسي لأول مرة في مواجهة رسمية 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات كأس العالم - تأهل جنوب إفريقيا مباشرة.. ونيجيريا إلى الملحق الإفريقي 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
ياسين منصور يكشف أسباب ترشحه لمنصب نائب رئيس الأهلي ساعة | الدوري المصري
التشكيل - سعود عبد الحميد أساسي مع السعودية.. وزيدان إقبال يقود العراق ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 4 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني
/articles/515216/بثلاثية-في-7-دقائق-سوريا-تتأهل-لـ-كأس-آسيا-2027