ريمونتادا رائعة.. اليابان تقلب النتيجة على البرازيل وتنتصر بثلاثية

قلب منتخب اليابان النتيجة على منافسه البرازيل بعد التأخر بهفدفين دون رد إلى ثلاثة أهداف في المباراة الودية التي جمعتهما.

وأقيمت المباراة الودية على ملعب أجينوموتو في اليابان.

وسجل باولو هنريكي وجابرييل مارتينيلي ثنائية البرازيل.

بينما أحرز تاكومي مينامينو وكيتو ناكامورا وأياسي ويدا أهداف الساموراي.

وافتتح هنريكي النتيجة في الدقيقة 26 من صناعة برونو جيمارايش.

وضاعف مارتينيلي النتيجة في الدقيقة 32 من صناعة لوكاس باكيتا.

وقلص مينامينو الفارق في الدقيقة 52 وبعد 10 دقائق تعادل ناكامورا من صناعة جوناي إيتو.

وأحرز ويدا هدف الفوز في الدقيقة 71 إذ كرر إيتو تألقه وصنع الهدف الثالث.

وتعتبر هذه الخسارة هي الثانية للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للبرازيل إذ خسر في مباراة بوليفيا بهدف دون رد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحسم منتخب البرازيل تأهله إلى كأس العالم 2026.