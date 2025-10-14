المصري يعلن تجديد عقد ثنائي منتخب مصر للشباب

أعلن نادي المصري تجديد عقد الثنائي أحمد وهب وأحمد شرف خمسة مواسم.

وشارك الثنائي في بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي رفقة منتخب مصر تحت قيادة أسامة نبيه.

وأشار إعلان النادي البورسعيدي إلى أنه يستهدف الحفاظ على مواهب النادي الشابة والتي تعد ذخيرة للفريق الأول خلال السنوات المقبلة.

وشدد المصري على أن الثنائي اكتسب خبرة جراء المشاركة مع منتخب الشباب بتصفيات ونهائيات كأس العالم للشباب التي أقيمت مؤخرا في تشيلي.

ولعب شرف مع المصري خلال الموسم الجاري 7 مباريات بمجموع دقائق 122 دقيقة وصنع هدفا دون التسجيل.

ويشغل شرف مركز الجناح الأيسر، بينما وهب مركز حراسة المرمى.

وعلى الجانب الآخر لم يشارك وهب في أي لقاء مع المصري في الموسم الحالي.

ويحتل المصري صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة بالتساوي مع الزمالك من لعبهما 10 مباريات.

ويتساوى الأهلي معهما في الرصيد لكن من خوض 9 مباريات.