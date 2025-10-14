النحاس: تكريمي يحمل رسالة تؤكد حرص الأهلي دائما على تقدير أبنائه

أعرب عماد النحاس مدرب الأهلي السابق عن سعادته الكبيرة باللفتة النبيلة من محمود الخطيب رئيس النادي، وحرصه على تكريمه مع نهاية مهمته ‏بالفريق.

وكرم محمود الخطيب رئيس الأهلي عماد النحاس الذي عمل كمدرب مؤقت في الفترة الماضية، وذلك تقديرا لجهوده مع فريق الكرة طوال فترة توليه المسؤولية.

وقال النحاس عبر موقع الأهلي: "أنا سعيد للغاية بالتكريم الذي تلقيته من الخطيب ولجنة التخطيط على الفترة التي قضيتها في النادي، سواء ‏بنهاية الموسم الماضي، أو خلال الأسابيع الأخيرة".

وأضاف "لا شك أن تكريمي يحمل رسالة إلى الجميع تؤكد حرص الأهلي دائما على تقدير أبنائه".‏

وأشار إلى أن توليه المهمة خلال الفترة الماضية كان شرفا كبيرا، وأقل ما يمكن أن يقدمه كفرد من أبناء النادي، مشدا على أن الأهلي سوف ‏يظل بيتا له، ويتشرف بخدمته في أي وقت.‏

وأكمل "تفاجأت بالكلمات التي يحملها درع التكريم، لا توجد كلمات تصف ما شعرت به تجاه هذه البادرة الرائعة من ‏محمود الخطيب الذي شكرني بشدة، وتمنى لي التوفيق في وجهتي القادمة".‏

ووجه النحاس الشكر لجماهير الأهلي التي تمثل السند والداعم الرئيسي، وقال إن الجميع يجتهد ويعمل بكل طاقته لإسعادهم، متمنيا أن تشهد ‏الفترة المقبلة المزيد من الانتصارات للفريق في كل البطولات.‏

يذكر أن النحاس تولى تدريب الزوراء العراقي عقب نهاية مهمته مع الأهلي.

وحضر النحاس اجتماعا من لجنة الكرة بالنادي قبل أن يتم تكريمه على جهوده.

ووجه النادي الأهلي رسالة شكر إلى عماد النحاس عقب التعاقد مع المدرب الدنماركي يس توروب.

وتولى النحاس تدريب الأهلي مؤقتا بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، وانتهت مهمته بقدوم يس توروب.

وكتب الأهلي قبل أيام عبر حسابه على فيسبوك: "رجال الأهلي دائمًا في الموعد. شكرا عماد النحاس".

وتولى توروب تدريب الأهلي بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف.

ويخلف توروب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل قبل أسابيع.

وذلك بعد أن تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا.

توروب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل يس للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

توروب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.