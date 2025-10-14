حمادة أنور: لست السبب في خروج مصر من كأس العالم للشباب

يرى حمادة أنور المدير الإداري لمنتخب الشباب أنه ليس السبب في خروج منتخب الشباب من كأس العالم الذي أقيم في تشيلي.

وقال أنور عبر إم بي سي مصر: "أنا لست السبب في خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم بسبب البطاقة الصفراء، ولائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم غريبة للغاية ولأول مرة أرى ذلك في حياتي أن فريق لا يتخطى دور المجموعات بسبب البطاقات، لم ولن تحدث".

وأضاف "الاتحاد المصري لكرة القدم لم يقصر معنا أبدا قبل كأس العالم إذ لعبنا ضد فرق قوية للغاية بعد كأس أمم إفريقيا استعدادا للبطولة وواجهنا منتخب المغرب لللشباب وسافرنا إلى تشيلي لخوض معسكر".

وتابع "أعتذر للجماهير على المستوى في كأس العالم وعدم تخطي دور المجموعات وبالأرقام فتجربتنا ليست ناجحة".

وشدد "تم إرسال اللائحة لنا وكنا نعرفها جيدا وكذلك اللاعبين أن اللعب النظيف يؤثر في التأهل للدور التالي لكن الغريب تفضيلها على المواجهات المباشرة".

وأنهى حديثه قائلا: "ما حدث أن عندما طلبنا من الحكم مراجعة الفيديو، الحكم الرابع قال له أثناء ذهابه لمراجعة الحالة "لا" ولذلك قلت له لماذا لا؟ وأقسم بالله ما قلت غير ذلك".

وودع منتخب مصر تحت 20 عاما منافسات كأس العالم للشباب في تشيلي من دور المجموعات بسبب لائحة اللعب النظيف.

وودع منتخب مصر للشباب بطولة كأس العالم تحت 20 عاما والمقامة في تشيلي من مرحلة المجموعات بعدما تذيل ترتيب أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.

وخطف منتخب مصر الفوز على تشيلي المستضيفة في الثواني الأخيرة بنتيجة 2-1 ما جعلها تحتل المركز الثالث على حساب نيوزيلندا وخلف تشيلي واليابان.

واحتاج منتخب مصر أن تلعب نتائج باقي المجموعات لصالحه من أجل خطف بطاقة التأهل.

لكن انتصار إسبانيا في المجموعة الثالثة وأستراليا في الرابعة وأخيرا فرنسا في الخامسة جعل ترتيب مصر يتراجع ضمن أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.