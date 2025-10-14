جولة ترويجية لبطولة كأس العرب في 5 دول

أطلقت اللجنة المنظمة لكأس العرب 2025 الجولة الترويجية للبطولة.

والتي تتيح للمشجعين في دول المنطقة مشاهدة الكأس عن قرب، وذلك قبل أن تستضيف قطر البطولة مطلع شهر ديسمبر المقبل.

سيتواجد فريق من اللجنة المنظمة في كل دولة لإلقاء الضوء على البطولة وتقديم معلومات وافية عنها.

مع عرض مجسم الكأس لعامة الجمهور وإتاحة الفرصة لهم لالتقاط الصور التذكارية.

وتمر الجولة الترويجية بالسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان والإمارات.

وتستضيف دولة قطر كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

يذكر أن منتخب مصر يتواجد في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.