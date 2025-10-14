جولة ترويجية لبطولة كأس العرب في 5 دول
الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 15:16
كتب : FilGoal
أطلقت اللجنة المنظمة لكأس العرب 2025 الجولة الترويجية للبطولة.
والتي تتيح للمشجعين في دول المنطقة مشاهدة الكأس عن قرب، وذلك قبل أن تستضيف قطر البطولة مطلع شهر ديسمبر المقبل.
سيتواجد فريق من اللجنة المنظمة في كل دولة لإلقاء الضوء على البطولة وتقديم معلومات وافية عنها.
مع عرض مجسم الكأس لعامة الجمهور وإتاحة الفرصة لهم لالتقاط الصور التذكارية.
وتمر الجولة الترويجية بالسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان والإمارات.
وتستضيف دولة قطر كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.
يذكر أن منتخب مصر يتواجد في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.
نرشح لكم
صالح الجعفراوي.. صوت غزة للعالم إنفانتينو: نعتقد أن كرة القدم يمكنها المساهمة في إسعاد الأطفال بغزة الإفراج عن ابن عم محمود وادي من ضمن أسرى قطاع غزة مؤتمر مدرب الإمارات: سنقاتل أمام قطر لتحقيق حلم التأهل لـ كأس العالم تقرير: الأرجنتين قد تواجه المغرب وديا في نوفمبر أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس على خطى الكبار.. المغرب يفوز على أمريكا ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للشباب حجب 3700 تذكرة لمباراة السعودية العراق بعد تداولها في السوق السوداء
أخر الأخبار
الأهلي يُكرم عماد النحاس 2 ساعة | الدوري المصري