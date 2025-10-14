سليمان: تجديد عقد عبد المجيد أمر سهل.. وضممنا بيزيرا بمقابل هو الأعلى مؤخرا

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 15:06

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - حسام عبد المجيد

شدد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أن تجديد عقد حسام عبد المجيد أمر سهل.

وقال سليمان عبر إم بي سي مصر: "علمت من جون إدوارد أن تجديد حسام عبد المجيد لعقده أمر سهل وإن شاء الله سيستمر".

وأوضح "شكاوى من بيزيرا ومحمود بنتايك؟ لا يوجد لاعب تقدم بشكوى وفسخ عقده ورحل ونادرا ما يحدث ذلك في نادي الزمالك الثنائي شعر بشعبية الزمالك".

وأضاف "للمرة الأولى نتعاقد مع لاعب بقيمة مالية كبيرة منذ سنوات مثل جوان بيزيرا ودفع فيه لم يدفع في غيره خلال الـ 5-6 سنوات الأخيرة".

وتابع "الزمالك لا يموت ولا يوجد شيء يسمى بذلك، الزمالك كبير بتاريخه وجماهيره وشعبيته في الوطن العربي وإفريقيا".

وواصل "نادي الزمالك يحل مشاكله داخليا ويبحث عن موارد أخرى لتعويض المدخلات التي كانت مخطط لها من أرض أكتوبر وله محبينه أيضا".

وأكمل "وقعنا على عقود غير معلنة لزيادة المدخلات، وحل المشاكل المالية مسألة وقت".

وأتم "نسمع عن أمور في وسائل التواصل الاجتماعي تخص بمنح لاعب في الزمالك لزميله مبلغ ما لمساعدته وهذا يحدث منذ زمن على سبيل المثال حسن شحاتة وفاروق جعفر كانا يتبرعان للاعبين في الفريق هذه الأشياء موجودة في كرة القدم، الفريق بمثابة الأسرة الجميع يساعد بعضه البعض، لكن تداولها إعلاميا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي أمر خاطئ".

وينتهي تعاقد حسام عبد المجيد في صيف 2027.

