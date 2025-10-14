الأهلي يُكرم عماد النحاس

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 14:15

كتب : FilGoal

عماد النحاس - الأهلي

كرم محمود الخطيب رئيس الأهلي عماد النحاس الذي عمل كمدرب مؤقت في الفترة الماضية.

وذلك تقديرا لجهوده مع فريق الكرة طوال فترة توليه المسؤولية.

وحضر النحاس اجتماعا من لجنة الكرة بالنادي قبل أن يتم تكريمه على جهوده.

أخبار متعلقة:
منتخب مصر يمنع الظهور الإعلامي حتى كأس أمم إفريقيا خبر في الجول - أمين عمر ضمن 3 حكام مصريين في كأس العرب سليمان: هذا هو الفارق بين مصطفى محمد وأسامة فيصل.. وهذه سياستنا مع الحراس المغرب يغلق ملعب محمد الخامس استعدادا لكأس أمم إفريقيا

May be an image of text

يذكر أن النحاس تولى تدريب الزوراء العراقي عقب نهاية مهمته مع الأهلي.

ووجه النادي الأهلي رسالة شكر إلى عماد النحاس عقب التعاقد مع المدرب الدنماركي يس توروب.

وتولى النحاس تدريب الأهلي مؤقتا بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، وانتهت مهمته بقدوم يس توروب.

May be an image of ‎text that says '‎الأهلى AL AWιΥ الأزهلى AL AHLY HLY الأملى AL AHLY 190 ANLY الأهلى AL AHLY 1907 ALAHLY AL AHLY 907 الأملى ALAHLY AL AHL 1907 사생바니Y الأهلى AHLY 1907 씨산트Y الزهلى‎'‎

وكتب الأهلي قبل أيام عبر حسابه على فيسبوك: "رجال الأهلي دائمًا في الموعد. شكرا عماد النحاس".

قد تكون صورة ‏‏كرة قدم‏ و‏نص‏‏

وتولى توروب تدريب الأهلي بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف.

ويخلف توروب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل قبل أسابيع.

وذلك بعد أن تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا.

توروب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل يس للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

توروب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.

الأهلي عماد النحاس محمود الخطيب
نرشح لكم
مصدر من الزمالك لـ في الجول: سيتم صرف جزء من مستحقات بيزيرا وبنتايك لحل شكواهما المصري يعلن تجديد عقد ثنائي منتخب مصر للشباب النحاس: تكريمي يحمل رسالة تؤكد حرص الأهلي دائما على تقدير أبنائه سليمان: تجديد عقد عبد المجيد أمر سهل.. وضممنا بيزيرا بمقابل هو الأعلى مؤخرا مدرب منتخب مصر: ربما نضم السعيد لقائمة أمم إفريقيا.. والاستحواذ هويتنا خبر في الجول - أمين عمر ضمن 3 حكام مصريين في كأس العرب سليمان: هذا هو الفارق بين مصطفى محمد وأسامة فيصل.. وهذه سياستنا مع الحراس النحاس: زيزو هو الصفقة الأهم لـ الأهلي.. ومصطفى محمد الأنسب لتعويض أبو علي
أخر الأخبار
عزلة الكيان تتواصل.. المحكمة الرياضية ترفض استئناف إسرائيل بشأن بطولة العالم للجمباز 34 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لسيدات الطائرة ساعة | كرة طائرة
مصدر من الزمالك لـ في الجول: سيتم صرف جزء من مستحقات بيزيرا وبنتايك لحل شكواهما ساعة | الدوري المصري
بثلاثية في 7 دقائق.. سوريا تتأهل لـ كأس آسيا 2027 ساعة | آسيا
ريمونتادا رائعة.. اليابان تقلب النتيجة على البرازيل وتنتصر بثلاثية ساعة | أمريكا
المصري يعلن تجديد عقد ثنائي منتخب مصر للشباب 2 ساعة | الدوري المصري
من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
النحاس: تكريمي يحمل رسالة تؤكد حرص الأهلي دائما على تقدير أبنائه 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/articles/515208/الأهلي-ي-كرم-عماد-النحاس