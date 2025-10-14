خبر في الجول - أمين عمر ضمن 3 حكام مصريين في كأس العرب

علم FilGoal.com أن حكم الساحة المصري أمين عمر سيشارك في بطولة كأس العرب 2025.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـFilGoal.com: "لجنة الحكام بـ فيفا اختارت أمين عمر للتحكيم في كأس العرب 2025".

وأضاف "أمين عمر سيكون ضمن 14 حكما للساحة من مختلف القارات".

ولن يكون أمين عمر حكم الساحة الإفريقي الوحيد في البطولة، سيكون معه الحكم الجابوني بيير آتشو.

كما يتواجد محمود أبو الرجال وتوفيق طلب كحكام مساعدين.

وقاد عمر العديد من المباريات على مستوى القارة الإفريقية، سواء في منافسات الأندية أو المنتخبات.

يذكر أن مصر ستشارك في كأس العرب بالمنتخب الثاني الذي يقوده حلمي طولان.

وذلك وسط استعدادات المنتخب الأول لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

إذ ينطلق العرس الإفريفي خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.