سليمان: هذا هو الفارق بين مصطفى محمد وأسامة فيصل.. وهذه سياستنا مع الحراس

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 13:27

كتب : FilGoal

حسام حسن - طارق سليمان

كشف طارق سليمان المدرب المساعد لمنتخب مصر عن المعيار لترتيب حراس المرمى في الفريق، وعلى الجانب الآخر دعا مروان حمدي لاعب بيراميدز لمشاهدة حسام حسن المدير الفني للمنتخب للتعلم منه.

وقال سليمان لأون سبورت: "المعيار لمشاركة حارس المرمى بشكل أساسي مع المنتخب هو دقائق اللعب مع ناديه، لذلك محمد الشناوي يأتي أولا ثم محمد صبحي ومصطفى شوبير وأخيرا البلعوطي".

وأضاف "الاعتماد على مصطفى محمد مؤخرا أساسيا على أسامة فيصل؟ حسام حسن صنع حالة في المنتخب لم تحدث منذ فترة طويلة وهي أن الـ 24 لاعبا أساسيين والجميع يشعر بأهميته، نحن لا نقف ضد أي لاعب، لكن نحن ضد أي شخص يسعى لإيقاف مسيرة المنتخب فقط".

وتابع "الثنائي مصطفى محمد وأسامة فيصل قريب في المستوى من بعضه، لكن مع اختلاف الخصائص، على سبيل المثال أسامة يخرج من منطقة الجزاء ويضغط ويقدم الدور الدفاعي، بينما مصطفى محمد يرغب في التسجيل وفعل كل شيء في نفس الوقت، حسام حسن استفاد من اللاعبين".

وواصل " مروان حمدي مهاجم بيرامديز؟ دربته لكن تحتاج إلى لاعب يملك القوة في الضغط والقدرة على صنع الفرص هذا هو المهاجم، على الأقل يشاهد حسام حسن ليتعلم منه".

وشدد "لا نظلم أي لاعب، وعندما يحدث ذلك فلا يكون مقصودا".

وأوضح "الدوري المصري يفرز لاعبين جيدين بصعوبة مثل محمود صابر وأحمد عيد بينما سابقا لم يكن يحدث ذلك، هناك أزمة وندرة في المواهب خاصة في مركز الظهيرين وقلوب الدفاع".

وأنهى حديثه قائلا: "لا توجد وفرة في مركز المهاجم إذ لدينا مصطفى محمد وأسامة فيصل فقط، نبحث عن مهاجم في الدوري يملك الإمكانيات التي تؤهله للانضمام للمنتخب، كنا نريد ضم صلاح محسن لكنه مصاب".

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 بعد تصدر مجموعته برصيد 26 نقطة.

