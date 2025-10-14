منتخب مصر يمنع الظهور الإعلامي حتى كأس أمم إفريقيا

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 13:26

كتب : FilGoal

فرحة منتخب مصر

قرر مسؤولو منتخب مصر الاكتفاء بالظهور الإعلامي عقب التأهل لبطولة كأس العالم 2026.

أوضح اتحاد الكرة عبر موقعه أن إبراهيم حسن مدير المنتخب قرر منع الظهور الإعلامي في الفترة المقبلة.

بعدما سمح بظهور أفراد الجهاز واللاعبين في مختلف وسائل الإعلام منذ أسبوع وتحديدا منذ يوم 8 أكتوبر عقب مباراة جيبوتي.

أخبار متعلقة:
السنغال تدخل لقاء حسم التأهل لـ كأس العالم بدون إدوارد ميندي المغرب يغلق ملعب محمد الخامس استعدادا لكأس أمم إفريقيا مواعيد مباريات الثلاثاء 14 أكتوبر.. جولة الحسم لتصفيات المونديال في إفريقيا وآسيا وأوروبا إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني

وتقدم إبراهيم حسن بالشكر لجميع وسائل الإعلام من قنوات وصحف ومواقع إلكترونية.

وأكد أن الفترة المقبلة تحتاج التركيز والاستعداد والترتيب للمعسكرات المقبلة استعدادا لأمم أفريقيا التي تنطلق 21 ديسمبر، والتجهيز لمعسكر المنتخب نوفمبر المقبل.

ومن المرجح أن يخوض منتخب مصر مباراتين وديتين في الإمارات بشهر نوفمبر.

وعلم FilGoal.com أن العرض يتضمن مشاركة مصر في بطولة ودية مع ثلاث منتخبات وهم إيران وأوزبكستان وكاب فيردي على أن يلعب ضد فريقين من الثلاثة.

ورحب الجهاز الفني بشكل مبدئي بخوض المباراتين وأصبحت هي الخطة الأقرب لمعسكر شهر نوفمبر.

وسيقام معكسر شهر نوفمبر عقب نهاية مباريات كأس السوبر المصري مباشرة والذي يقام بالإمارات أيضا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في شهر ديسمبر قبل كأس أمم إفريقيا مباشرة.

ويستضيف المغرب كأس الأمم خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير بمشاركة 24 منتخبا.

منتخب مصر إبراهيم حسن
نرشح لكم
إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: نحن بالتصنيف الثالث بكأس العالم إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول موقف البطاقات الصفراء من المونديال.. وتأثير كأس العرب كوكا يوضح موقفه من تجديد تعاقده مع الأهلي هاني: سعيد بثقة حسام وإبراهيم حسن.. خالد صبحي: هذا ما طلبه منه العميد محمد حمدي: سعيد بأول أهدافي مع منتخب مصر.. ولاشين: سنبني على ما قدمناه مؤخرا مصطفى محمد: نريد أن يصبح التأهل لـ كأس العالم أمر معتاد زيزو: الوصول لكأس العالم كان أحد أحلامي.. والتصفيات كانت صعبة
أخر الأخبار
الأهلي يُكرم عماد النحاس 5 دقيقة | الدوري المصري
عبد الواحد: هذا هو موقفنا من ضم السعيد لقائمة أمم إفريقيا.. والاستحواذ هويتنا 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
برشلونة يوضح إصابة ليفاندوفسكي.. وتقارير تكشف مدة غيابه 21 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - أمين عمر الحكم المصري الوحيد في كأس العرب 31 دقيقة | الدوري المصري
سليمان: هذا هو الفارق بين مصطفى محمد وأسامة فيصل.. وهذه سياستنا مع الحراس 53 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب مصر يمنع الظهور الإعلامي حتى كأس أمم إفريقيا 53 دقيقة | منتخب مصر
السنغال تدخل لقاء حسم التأهل لـ كأس العالم بدون إدوارد ميندي ساعة | الكرة الإفريقية
فوتبول إيطاليا: ميلان يخطط لتجديد عقد سالميكرس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/articles/515203/منتخب-مصر-يمنع-الظهور-الإعلامي-حتى-كأس-أمم-إفريقيا