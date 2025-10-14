منتخب مصر يمنع الظهور الإعلامي حتى كأس أمم إفريقيا

قرر مسؤولو منتخب مصر الاكتفاء بالظهور الإعلامي عقب التأهل لبطولة كأس العالم 2026.

أوضح اتحاد الكرة عبر موقعه أن إبراهيم حسن مدير المنتخب قرر منع الظهور الإعلامي في الفترة المقبلة.

بعدما سمح بظهور أفراد الجهاز واللاعبين في مختلف وسائل الإعلام منذ أسبوع وتحديدا منذ يوم 8 أكتوبر عقب مباراة جيبوتي.

وتقدم إبراهيم حسن بالشكر لجميع وسائل الإعلام من قنوات وصحف ومواقع إلكترونية.

وأكد أن الفترة المقبلة تحتاج التركيز والاستعداد والترتيب للمعسكرات المقبلة استعدادا لأمم أفريقيا التي تنطلق 21 ديسمبر، والتجهيز لمعسكر المنتخب نوفمبر المقبل.

ومن المرجح أن يخوض منتخب مصر مباراتين وديتين في الإمارات بشهر نوفمبر.

وعلم FilGoal.com أن العرض يتضمن مشاركة مصر في بطولة ودية مع ثلاث منتخبات وهم إيران وأوزبكستان وكاب فيردي على أن يلعب ضد فريقين من الثلاثة.

ورحب الجهاز الفني بشكل مبدئي بخوض المباراتين وأصبحت هي الخطة الأقرب لمعسكر شهر نوفمبر.

وسيقام معكسر شهر نوفمبر عقب نهاية مباريات كأس السوبر المصري مباشرة والذي يقام بالإمارات أيضا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في شهر ديسمبر قبل كأس أمم إفريقيا مباشرة.

ويستضيف المغرب كأس الأمم خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير بمشاركة 24 منتخبا.