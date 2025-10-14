فوتبول إيطاليا: ميلان يخطط لتجديد عقد سالميكرس

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 12:42

كتب : FilGoal

ألكسيس سالميكرس - ميلان

يخطط نادي ميلان لتجديد عقد ألكسيس سالميكرس لاعب الفريق.

وينتهي عقد اللاعب البلجيكي في 2027.

وبحسب موقع فوتبول إيطاليا فإن ميلان يخطط لتجديد عقد ألكسيس سالميكرس بعد إشادة ماسيميليانو أليجري مدرب الفريق به.

وذكر الموقع أن المدرب الإيطالي معجب للغاية باحترافية اللاعب داخل وخارج الملعب ومجهوده الكبير ولعبه في عدة مراكز وذلك عزز من رغبة أليجري والنادي لاستمراره.

وخرج سالميكرس مرتين على سبيل الإعارة إلى بولونيا وروما بالترتيب.

وعاد سالميكرس إلى ميلان في الصيف الماضي بعد انتهاء إعارته مع روما.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في 8 مباريات مع الروسونيري خلال الموسم الجاري وسجل هدفا وصنع هدفين آخرين.

وكان ميلان قد تعاقد مع سالميكرس في صيف 2020 على سبيل الإعارة مقابل 3 ملايين يورو مع أحقية الشراء قبل أن يفعل البند مقابل 7 ملايين يورو.

