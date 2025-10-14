بواتينج: حصلت على رخصة التدريب وأخطط لفترة معايشة مع كومباني

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 12:17

كتب : FilGoal

جيروم بواتينج - فينسينت كومباني

يسعى جيروم بواتينج لاعب بايرن ميونيخ السابق إلى خوض فترة معايشة مع فريقه السابق بقيادة فينسينت كومباني بعد حصوله على رخصة التدريب B.

وقال اللاعب الألماني عبر صحيفة بيلد: "تخطيت اختبارات الحصول على رخصة التدريب B والآن أريد أن أخوض فترة معايشة مع فينسينت كومباني مدرب بايرن ميونيخ".

وأنهى حديثه قائلا: "تحدثت بالفعل مع كومباني وأنا متحمس جدا لذلك، ينقصنا فقط إيجاد الوقت المناسب لفترة المعايشة والتدريب العملي".

وأعلن بواتينج اعتزاله كرة القدم في شهر سبتمبر الماضي.

وكان الفريق الأخير في مسيرة بواتينج هو لاسك النمساوي، الذي لعب له حتى نهاية الموسم الماضي. وقرر صاحب الـ37 عامًا الاعتزال بعد نهاية عقده مع لاسك دون التوصل لاتفاق مع نادٍ جديد.

بدأ بواتنج مسيرته مع هيرتا برلين في 2007، قبل أن ينتقل إلى هامبورج، ثم مانشستر سيتي. وفي 2011 انتقل إلى بايرن ميونيخ، حيث قضى أفضل فترات مسيرته على مدار 10 سنوات.

بعد رحيله عن بايرن، لعب بواتنج لأندية أولمبيك ليون الفرنسي، ثم ساليرنيتانا الإيطالي، وأخيرًا لاسك، الذي أنهى مسيرته بقميصه.

وخلال موسمه الأخير خاض 14 مباراة مع لاسك. وبشكل عام، شارك بواتنج في 688 مباراة مع الأندية والمنتخب، وسجل 17 هدفًا.

أما على مستوى البطولات، فقد توج بواتينج بالدوري الألماني 9 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس ألمانيا 5 مرات، وكأس العالم للأندية مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، إلى جانب كأس السوبر الألماني 5 مرات.

كما حقق إنجازه الأهم بالتتويج مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014.

وخاض بواتينج 76 مباراة دولية بقميص منتخب ألمانيا، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع 5 أهداف.

