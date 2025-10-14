مهاجم السعودية: فرصتان للتأهل لكأس العالم؟ سندخل مواجهة العراق من أجل الفوز ولا غيره

رغم أن منتخب بلاده يدخل مواجهة العراق بفرصتين للتأهل إلى كأس العالم 2026.. غير أن صالح الشهري مهاجم المنتخب السعودي شدد على أن هدفه هو تحقيق الفوز فقط من أجل التأهل للمونديال.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره العراقي الثلاثاء في ختام الملحق، على أن يضمن الفائز بطاقة التأهل المباشر للمونديال، فيما يصعد الأخضر لو انتهت المباراة بالتعادل.

وقال الشهري في تصريحات نقلتها جريدة عكاظ: "سنلعب أهم مواجهة لنا، وعلينا أن نكون في قمة التركيز حتى نكون سعداء بعد اللقاء بالتأهل لكأس العالم القادمة".

وأضاف "التعادل سيكون منطقياً إذا ضمنا التأهل للمونديال القادم، وسندخل المواجهة من أجل الفوز ولا غيره، لكن لو أجبرتنا ظروف المباراة على التعادل، فالأهم هو التأهل إلى كأس العالم القادمة".

وتابع "عبد الرحمن العبود ومحمد كنو لاعبان مهمان، لكن لدينا قائمة كاملة، وكل من سيتواجد في المستطيل الأخضر سيبذل أقصى ما لديه لخدمة المنتخب السعودي".

وأتم "بالتأكيد العلاقة قوية بين اللاعبين والمدرب هيرفي رينار، وبالنسبة لنا هي مباراة اللاعبين، وكذلك مباراة المدرب، ونحن نثق به كثيراً، فقد عشنا معه العديد من اللحظات الجميلة التي منحتنا الثقة، وبمشيئة الله نتأهل لكأس العالم القادمة".

الترتيب حاليا

1- السعودية 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

2- العراق 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

3- إندونيسيا 0 نقاط من مباراتين (بلا أمل)

سيناريوهات التأهل

فوز السعودية = تأهل السعودية

فوز العراق = تأهل العراق

التعادل = تأهل السعودية (بسبب عدد الأهداف المسجلة)

فقد فاز المنتخب السعودي على إندونيسيا بنتيجة 3-2، بينما انتصر العراق على الفريق نفسه بهدف دون مقابل.

يذكر أن وصيف المجموعة الأولى سيلاقي وصيف المجموعة الثانية على بطاقة تأهل للملحق العالمي في نوفمبر المقبل.

بعدها يلعب الفائز وهو أحد المنتخبات العربية في الملحق العالمي مارس المقبل.

وسيشهد الملحق العالمي المؤهل للمونديال تنافس 6 منتخبات من قارات العالم على آخر بطاقتين لكأس العالم.

