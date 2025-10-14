مبابي: هذا هو الاختلاف بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 11:55

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد - أتلتيكو مدريد

أوضح كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الاختلاف بين ناديه الحالي وباريس سان جيرمان فريقه السابق.

وقال اللاعب الفرنسي عبر شبكة موفي ستار: "الاختلاف الوحيد بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان هو أن ريال مدريد النادي الأفضل في العالم".

وأضاف "تقول لنفسك في ريال مدريد أنا في أفضل ناد في العالم وعلي أن أحقق الانتصارات وأكون قدوة لزملائي وللجماهير".

وأكمل "لا شيء يقارن بثقل شعار ريال مدريد قميصه لا يكتفي بارتدائه بل يجب تمثيله بأفضل شكل ممكن".

وأوضح "عندما غادرت موناكو كان الهدف الواضح هو اللعب في ريال مدريد، لكن كان هناك كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وجاريث بيل ولم أكن أريد الجلوس على مقاعد البدلاء".

وأنهى حديثه قائلا: "كان من الرائع اللعب في باريس سان جيرمان، لكن بالطبع كان لدي حلم الانضمام لريال مدريد".

وانضم مبابي إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية للموسم الماضي بدون مقابل من باريس سان جيرمان.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 26 عاما 13 مباراة مع الملكي في الموسم الحالي وسجل 15 هدفا وصنع هدفين.

