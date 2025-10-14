إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني

نفى إبراهيم حسن مدير منتخب مصر وجود أي خلاف مع أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

وتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026 بعد تصدر المجوعة التي ضمت أيضا بوركينا فاسو وإثيوبيا وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو.

"الجماهير المصرية كانت بحاجة للفرحة وكرة القدم تسعد الشعب المصري وتظهر الجزء القومي ونعد الناس بالمزيد خلال الفترة المقبلة".

وواصل "الناس تنسى أن حسام وإبراهيم حسن لعبا كأس عالم واحترفا كرة قدم وفعلا كل شيء في كرة القدم واكتسبا خبرة كبيرة في كرة القدم وأي شخص في الدوري معرض للمشاكل سواء كان عصبي أو هادئ، ونحن الآن نمثل مصر وما نفعله حاليا هو صورتنا الطبيعية، على سبيل المثال لم نقابل محمد صلاح من قبل ووجدنا أحاديث عن مشكلة بيننا وبينه لأن هناك كارهين لوجودنا وهناك من يخشى نجاحنا".

وتابع "سبب بكائنا أثناء النشيد الوطني؟ هو شيء من عند الله وأي شيء يتعلق بمصر يؤثر فينا سواء أغاني وطنية أو تفاع الجماهير مع مصر وهكذا خلقنا الله، قلبنا ضعيف باتجاه مصر وأثناء تواجدنا خارج مصر نشتاق إليها بطريقة غير طبيعية".

وشدد "أشكر أحمد دياب على الموقف الأخير وإعطائنا الوقت الكافي للتحضير للمعسكرات وخاصة في المعسكر الأخير لأن الوقت كان قصيرا جدا قبل مواجهة جيبوتي".

وأضاف "أحمد الشناوي أنا أول من قدم له عقد مع المصري وكان عمره 16 سنة فقط تقريبا وأعطيناه الفرصة لأننا كنا نعرف موهبته، وأنا وحسام بالتحديد لا نعادي أي لاعب ولا نظلم أي لاعب وهو قصر في حق نفسه لفترة طويلة وابتعد عن الصورة ثم سار بشكل جيد في الفترة الأخيرة ولكن حينها كان لدي حراس جيدين بالفعل بدأؤا معنا وتعبوا معنا من البداية منذ سنتين تقريبا ولا يمكن استبعاد أي منهم في الأمتار الأخيرة من أجل لاعب ظهر بشكل جيد في الفترة الأخيرة فقط، ولكن نحن سعداء بمستواه وأتمنى تواجد العديد من الحراس الجيدين ونحن ننظر إلى الاستمرارية".

وأردف "نريد أن تصبح اختياراتنا مثل المغرب، الرقراقي يملك 3 منتخبات تقريبا ويشعر بالحيرة عن اختيار قائمة منتخب بلاده".

وأتم "هل لفت انتبارهك أي لاعب من منتخب الشباب؟ للأسف لو أنت شوفت قولي، لم يحاول أي منهم التفوق على نفسه، بغض النظر عن طريقة اللعب يجب أن تظهر كلاعب أفضل ما لديك ومن الوارد أن يتحسن أي منهم خلال الفترة المقبلة ولكن حتى الآن لا أرى أن أي منهم قادر على المشاركة مع منتخب مصر".

ومن الأقرب أن يتواجد منتخب مصر بالتصنيف الثالث في قرعة كأس العالم والمقرر إقامتها بناهية العام الجاري.