النحاس: زيزو هو الصفقة الأهم لـ الأهلي.. ومصطفى محمد الأنسب لتعويض أبو علي

يرى عماد النحاس المدير الفني السابق للأهلي والحالي للزوراء العراقي أن زيزو هو أهم صفقة للقلعة الحمراء خلال الـ 5 سنين الأخيرة.

وقال النحاس عبر إم بي سي مصر 2: "زيزو هو الصفقة الأهم للأهلي في الـ 5 السنين الأخيرة".

وأضاف "مصطفى محمد هو الأنسب لقيادة هجوم الأهلي بعد وسام أبو علي".

وواصل "أصعب وقت مر بي في الأهلي خلال الولاية الثانية هو كل وقت لم يكن فريقي متقدما في النتيجة".

وتابع "ريبيرو كان يريد تطبيق أفكار تكتيكية معينة على المدى الطويل مع الفريق، وصنع الكثير من الفرص ضد غزل المحلة على سبيل المثال ولم يسجل، لكن مباراة بيراميدز كانت الأصعب خاصة أنه أجهز وبطل إفريقيا وكان موفقا في تسجيل الأهداف وتوقيتها ولم يتراجع وأحرز الهدف الثاني".

وواصل "لم أتوقع الخسارة من بيراميدز بل التعادل".

وأكمل "حسين الشحات في أفضل الفترات التي يتدرب فيها وكان مركزا، وكان يجب أن أمنحه وقت أطول في مباراة الزمالك، وعادل مصطفى قال له ستسجل في الزمالك".

وواصل "تحدثت مع نفسي في مباراة حرس الحدود بعد استبدال جراديشار وأقسمت أنه مصاب لأننا كنا نحتاج لعدد من المهاجمين بسبب النتيجة".

وتابع "وليد صلاح الدين أبلغني بالرحيل وحزنت من الرحيل من الأهلي لأنه منزلي ونعلم أن الأهلي يدربه مدرب أجنبي دائما وأتمنى أن يفوز بجميع البطولات، إذا كان يس توروب طلب استمراري كنت أوافق بالتأكيد".

وكشف "كنت أتمنى تدريب الأهلي في كأس العالم للأندية، وريبيرو ليس المدرب الأقل فنيا الذي تعاملت معه في الأهلي".

وشدد "ريبيرو كان يرفض إشراك أحمد عبد القادر في التدريبات الجماعية".

وأنهى حديثه قائلا: "لم يلومني أي مسؤول في الأهلي بعد تصريحاتي عن إصابة زيزو في مباراة إنبي".

وتوج النحاس مع الأهلي ببطولة الدوري المصري في الموسم الماضي.