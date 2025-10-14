أجندة بيراميدز حتى توقف نوفمبر.. 7 مباريات في 4 بطولات بينهم لقبين

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 00:36

كتب : FilGoal

بيراميدز

ينافس فريق بيراميدز على لقبين خلال الفترة المقبلة وحتى توقف نوفمبر المقبل.

ويستهل بيراميدز مبارياته بعد نهاية توقف أكتوبر الجاري، بمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي.

ويلعب بيراميدز في نهاية مواجهاته قبل توقف نوفمبر بالمنافسة على السوبر المصري.

ويخوض بيراميدز 7 مباريات في أربع بطولات مختلفة خلال تلك الفترة.

وجاءت أجندة بيراميدز حتى توقف نوفمبر كالآتي:

18 أكتوبر - بيراميدز × نهضة بركان - السوبر الإفريقي

21 أكتوبر - بيراميدز × فاركو - الدوري المصري

25 أكتوبر - التأمين الإثيوبي × بيراميدز - دوري أبطال إفريقيا

30 أكتوبر - بيراميدز × التأمين الإثيوبي - دوري أبطال إفريقيا

2 نوفمبر - بيراميدز × الاتحاد - الدوري المصري

6 نوفمبر - الزمالك × بيراميدز - السوبر المصري

9 نوفمبر - النهائي أو الثالث والرابع - السوبر المصري

وبذلك تأجلت مباراة بيراميدز أمام إنبي في الدوري والتي كان مقرر لها يوم 29 أكتوبر الجاري.

ويحتل بيراميدز المركز السابع في الدوري المصري برصيد 14 نقطة بعدما خاض 7 مباريات فقط من أول 10 جولات.

