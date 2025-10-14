تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 00:09

كتب : FilGoal

ألمانيا

حقق منتخب ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية بهدف دون رد.

المباراة أقيمت على ملعب إيرلندا بالجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل هدف ألمانيا الوحيد في المباراة نيك فلوتماده برأسية مستغلا عرضية من دافيد راوم.

أخبار متعلقة:
فولتماده ينضم لتدريبات ألمانيا قبل مواجهة لوكسمبورج بعد تعافيه من المرض استبعاد فولتماده من معسكر ألمانيا بشكل مؤقت تصفيات كأس العالم - كلمات ناجلسمان أتت بمفعولها.. ألمانيا تفوز على أيرلندا الشمالية ناجلسمان: لهذا السبب يجب استدعاء لاعبين بجودة أقل لـ ألمانيا

وكان مكنير قد سجل هدفا لإيرلندا الشمالية ولكنه لم يحتسب لوجود وضعية تسلل.

الفوز رفع رصيد ألمانيا للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن سلوفاكيا صاحبة المركز الثاني، بينما توقف رصيد إيرلندا الشمالية عند النقطة السادسة في المركز الثالث.

وأصبح منتخب ألمانيا يملك مصيره بأيديه بعد الفوز على أحد المنافسين المباشرين.

وسيلعب منتخب ألمانيا مباراته المقبلة في التصفيات ضد لوكسمبورج قبل مواجهة سلوفاكيا في الجولة الأخيرة بمباراة قد تكون هي الحاسمة في مشوار التأهل.

فولتماده ألمانيا أيرلندا الشمالية تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
بدون مبابي.. فرنسا تتعادل مع ايسلندا وتنعش آمال أوكرانيا في كأس العالم جاتوزو: سعداء بالهدنة في غزة.. ورؤية الناس يعودون لمنازلهم مؤثر ريبوبليكا: احتجاج 10 آلاف مشجع إيطالي قبل مباراة إسرائيل بسبب غزة سبورت توضح موعد عودة برشلونة للعب على سبوتيفاي كامب نو راشفورد: أحتاج إلى الاستمرارية في تقديم الأداء الجيد موندو ديبورتيفو تكشف موعد تجديد عقد دي يونج مع برشلونة دون كشف مدة غيابه.. يوفنتوس يعلن خضوع بريمر لجراحة في الركبة برشلونة يوضح إصابة فيران توريس
أخر الأخبار
إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني 5 ساعة | منتخب مصر
النحاس: زيزو هو الصفقة الأهم لـ الأهلي.. ومصطفى محمد الأنسب لتعويض أبو علي 5 ساعة | الدوري المصري
أجندة بيراميدز حتى توقف نوفمبر.. 7 مباريات في 4 بطولات بينهم لقبين 5 ساعة | الدوري المصري
صالح الجعفراوي.. صوت غزة للعالم 5 ساعة | الوطن العربي
تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة 5 ساعة | الكرة الأوروبية
أجندة الزمالك حتى توقف نوفمبر.. 6 مباريات بينهم بيراميدز في السوبر 5 ساعة | الدوري المصري
النحاس: كنت غير موفقا بشأن الحديث عن زيزو.. وهذه حقيقة مشاكل النجوم 5 ساعة | الدوري المصري
بدون مبابي.. فرنسا تتعادل مع ايسلندا وتنعش آمال أوكرانيا في كأس العالم 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 3 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/articles/515190/تصفيات-كأس-العالم-رأسية-فولتماده-تمنح-ألمانيا-الفوز-على-إيرلندا-الشمالية-وصدارة-المجموعة