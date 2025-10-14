تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة

حقق منتخب ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية بهدف دون رد.

المباراة أقيمت على ملعب إيرلندا بالجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل هدف ألمانيا الوحيد في المباراة نيك فلوتماده برأسية مستغلا عرضية من دافيد راوم.

وكان مكنير قد سجل هدفا لإيرلندا الشمالية ولكنه لم يحتسب لوجود وضعية تسلل.

الفوز رفع رصيد ألمانيا للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن سلوفاكيا صاحبة المركز الثاني، بينما توقف رصيد إيرلندا الشمالية عند النقطة السادسة في المركز الثالث.

وأصبح منتخب ألمانيا يملك مصيره بأيديه بعد الفوز على أحد المنافسين المباشرين.

وسيلعب منتخب ألمانيا مباراته المقبلة في التصفيات ضد لوكسمبورج قبل مواجهة سلوفاكيا في الجولة الأخيرة بمباراة قد تكون هي الحاسمة في مشوار التأهل.