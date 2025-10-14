أجندة الزمالك حتى توقف نوفمبر.. 6 مباريات بينهم بيراميدز في السوبر

يخوض فريق الزمالك ست مباريات حتى توقف نوفمبر المقبل بينهم مواجهة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

ويغيب الزمالك عن الجولة 11 من مسابقة الدوري بسبب الحصول على راحة نظرا لإقامة الدوري من 21 ناديا هذا الموسم.

وكان الزمالك قد حصد 18 نقطة في الدوري من عشر مباريات يتقاسم بهم الصدارة مع المصري والأهلي.

وجاءت أجندة الزمالك حتى توقف نوفمبر كالآتي:

18 أكتوبر - ديكيداها الصومالي × الزمالك - الكونفدرالية

25 أكتوبر - الزمالك × ديكيداها - الكونفدرالية

30 أكتوبر - البنك الأهلي × الزمالك - الدوري المصري

2 نوفمبر - الزمالك × طلائع الجيش - الدوري المصري

6 نوفمبر - الزمالك × بيراميدز - السوبر المصري

9 نوفمبر - النهائي أو الثالث والرابع - السوبر المصري

ويستهل الزمالك مشواره في الكونفدرالية هذا الموسم بمواجهة ديكيداها الصومالي وتقام المباراتين في مصر.

وتعثر الزمالك في آخر 3 مباريات خاضهم قبل انطلاق توقف أكتوبر الجاري بتعادلين وخسارة.