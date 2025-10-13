بدون مبابي.. فرنسا تتعادل مع ايسلندا وتنعش آمال أوكرانيا في كأس العالم

تعادل منتخب فرنسا مع ايسلندا بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

المباراة دخلها منتخب فرنسا بدون كيليان مبابي نجم فرنسا لمعاناته من إصابة.

التعادل رفع رصيد فرنسا للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط عن أوكرانيا صاحبة المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد ايسلندا للنقطة الرابعة في المركز الثالث.

تقدم فيكتور بالسون بالهدف الأول لايسلندا في الدقيقة 39 مستغلا ارتباك داخل منطقة الجزاء.

وتعادل كريستوفر نكونكو لفرنسا في الدقيقة 63 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل جيان فيليب ماتيتا هدف فرنسا الثاني في الدقيقة 68 بعد عرضية من مجنس أكليوش.

وبعد دقيقتين فقط تعادلت ايسلندا من جديد عن طريق كريستيان هيلنسون بعد هجمة مرتدة رائعة.

وسيلعب منتخب فرنسا مباراته المقبلة في التصفيات ضد أوكرانيا منافسه المباشر بالشهر المقبل.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت فاز منتخب بلجيكا على ويلز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

سجل رباعية بلجيكا في المباراة كل من كيفن دي بروين الذي أحرز هدفين من ركلتي جزاء، وتوما مونييه ولياندرو تروسارد، بينما أحرز هدفي ويلز جو رودون وناثان برودهيد.

وارتفع رصيد بلجيكا للنقطة 14 في صدارة مجموعتها بفارق نقطة عن مقدونيا الشمالية التي خاضت مباراة أكثر، بينما توقف رصيد ويلز عند النقطة العاشرة في المركز الثالث.