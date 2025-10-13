أجندة الأهلي حتى توقف نوفمبر.. 7 مواجهات في ثلاث بطولات مختلفة

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 23:52

كتب : FilGoal

هدف واحتفال محمد شريف - الأهلي - كهرباء الإسماعيلية

يبدأ الأهلي استعداداته لاستئناف مبارياته عقب نهاية توقف أكتوبر الجاري.

ويقود يس توروب المدير الفني الجديد للأهلي تدريباته لأول مرة الثلاثاء استعدادا للفترة المقبلة.

ويخوض الأهلي 7 مواجهات بداية من السبت المقبل يوم 18 أكتوبر الجاري وحتى 9 نوفمبر المقبل.

ويلعب الأهلي مبارياته في ثلاث بطولات مختلفة وهم الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا والسوبر المصري.

ويستهل الأهلي مبارياته بافتتاح مشواره في دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت أجندة الأهلي حتى توقف نوفمبر كالآتي:

18 أكتوبر - أيجل نوار البوروندي × الأهلي - دوري أبطال إفريقيا

22 أكتوبر - الأهلي × الاتحاد - الدوري المصري

25 أو 26 أكتوبر - الأهلي × أيجل نوار - دوري أبطال إفريقيا

29 أكتوبر - بتروجت × الأهلي - الدوري المصري

2 نوفمبر - الأهلي × المصري - الدوري المصري

6 نوفمبر - الأهلي × سيراميكا كليوباترا - السوبر المصري

9 نوفمبر - النهائي أو الثالث والرابع - السوبر المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري عقب مرور 10 جولات بفارق الأهداف عن المصري والزمالك.

ولعب الأهلي مباراة أقل من الزمالك والمصري بسبب حصوله على جولة الراحة بسبب إقامة الدوري بـ 21 ناديا.

ويستهل الأهلي مشواره تحت قيادة يس توروب يوم السبت المقبل بمواجهة أيجل نوار البوروندي.

أجندة الأهلي الأهلي الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا السوبر المصري
التعليقات
