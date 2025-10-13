إنفانتينو: نعتقد أن كرة القدم يمكنها المساهمة في إسعاد الأطفال بغزة

يرى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن كرة القدم يمكنها الإسهام في نشر السلام بالشرق الأوسط.

وانعقد اليوم قمة السلام بالشرق الأوسط في مدينة شرم الشيخ المصرية بتواجد العديد من زعماء العالم من أجل توقيع اتفاقية إيقاف حرب غزة.

وقال إينفانتينو عبر القناة الأولى المصرية: "إنه لشرف كبير أن أتواجد في شرم الشيخ اليوم، إنه يوم سعيد ويحمل أمل كبير للإنسانية وأن أكون ممثلا لكرة القدم في هذا الاتفاق الخاص بخطة السلام في الشرق الأوسط والذي سيؤثر على العالم بطريقة إيجابية للغاية هو شيء فريد نقدره".

نأمل ونعتقد ان كرة القدم قد تقدم مساهمة صغيرة في عملية السلام هذه وتجلب الفرح للأطفال وللجميع في غزة وكل مكان في الشرق الأوسط".

وحضر إنفانتينو القمة كممثل لكرة القدم، وكان الممثل الوحيد للرياضيين بالقمة.