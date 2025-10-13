إنفانتينو: نعتقد أن كرة القدم يمكنها المساهمة في إسعاد الأطفال بغزة

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 22:59

كتب : FilGoal

حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل في إفريقيا - إنفانتينو

يرى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن كرة القدم يمكنها الإسهام في نشر السلام بالشرق الأوسط.

وانعقد اليوم قمة السلام بالشرق الأوسط في مدينة شرم الشيخ المصرية بتواجد العديد من زعماء العالم من أجل توقيع اتفاقية إيقاف حرب غزة.

وقال إينفانتينو عبر القناة الأولى المصرية: "إنه لشرف كبير أن أتواجد في شرم الشيخ اليوم، إنه يوم سعيد ويحمل أمل كبير للإنسانية وأن أكون ممثلا لكرة القدم في هذا الاتفاق الخاص بخطة السلام في الشرق الأوسط والذي سيؤثر على العالم بطريقة إيجابية للغاية هو شيء فريد نقدره".

أخبار متعلقة:
مبروك يا مصر.. إنفانتينو يهنئ الفراعنة بالتأهل لـ كأس العالم 2026 إنفانتينو: ملتزمون باستخدام قوة كرة القدم للتقريب بين الناس.. و ليس بوسعنا حل المشاكل الجيوسياسية إنفانتينو يهنيء بيراميدز بعد التأهل لمواجهة أهلي جدة على كأس القارات الثلاث إنفانتينو يقبل دعوة وزير الرياضة لحضور افتتاح معسكر المنتخبات الوطنية

نأمل ونعتقد ان كرة القدم قد تقدم مساهمة صغيرة في عملية السلام هذه وتجلب الفرح للأطفال وللجميع في غزة وكل مكان في الشرق الأوسط".

وحضر إنفانتينو القمة كممثل لكرة القدم، وكان الممثل الوحيد للرياضيين بالقمة.

جياني إنفانتينو فيفا غزة
نرشح لكم
صالح الجعفراوي.. صوت غزة للعالم الإفراج عن ابن عم محمود وادي من ضمن أسرى قطاع غزة مؤتمر مدرب الإمارات: سنقاتل أمام قطر لتحقيق حلم التأهل لـ كأس العالم تقرير: الأرجنتين قد تواجه المغرب وديا في نوفمبر أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس على خطى الكبار.. المغرب يفوز على أمريكا ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للشباب حجب 3700 تذكرة لمباراة السعودية العراق بعد تداولها في السوق السوداء الرياضية: غياب غبد الله الحمدان عن مران السعودية قبل لقاء العراق
أخر الأخبار
إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني 58 دقيقة | منتخب مصر
النحاس: زيزو هو الصفقة الأهم لـ الأهلي.. ومصطفى محمد الأنسب لتعويض أبو علي 59 دقيقة | الدوري المصري
أجندة بيراميدز حتى توقف نوفمبر.. 7 مباريات في 4 بطولات بينهم لقبين ساعة | الدوري المصري
صالح الجعفراوي.. صوت غزة للعالم ساعة | الوطن العربي
تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة ساعة | الكرة الأوروبية
أجندة الزمالك حتى توقف نوفمبر.. 6 مباريات بينهم بيراميدز في السوبر ساعة | الدوري المصري
النحاس: كنت غير موفقا بشأن الحديث عن زيزو.. وهذه حقيقة مشاكل النجوم ساعة | الدوري المصري
بدون مبابي.. فرنسا تتعادل مع ايسلندا وتنعش آمال أوكرانيا في كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس
/articles/515185/إنفانتينو-نعتقد-أن-كرة-القدم-يمكنها-المساهمة-في-إسعاد-الأطفال-بغزة