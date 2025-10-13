دي لا فوينتي: لا أعرف سبب المبالغات بعد إصابة اللاعبين مع المنتخب

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 22:37

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي - إسبانيا

شدد لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا على أن فيران توريس لم يتعرض لأي إصابة، ولكنه سيغيب لشعوره بعدم الراحة.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة بلغاريا في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال دي لا فوينتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كل اللاعبين يعطونني الثقة، وكلهم أثبتوا وجودهم في مستوى استثنائي، ومباراة الغد تحتاج أن نقدم أفضل ما لدينا".

وواصل: "ليس هناك أي مجاملات هنا، نحن لا نشارك في البطولات لمجرد التواجد، بل نريد الاستمرار في الفوز، الفريق متعطش للغاية، وسندفع بالتشكيل المناسب للمنافسة، وأعتقد أن المنتخب يجذب الأنظار، فأنا لا أرى سوى القمصان الحمراء".

وتابع: "لقد كنا نعمل على صحة اللاعبين لمدة طويلة، ولكن ظهرت سلسلة من المواقف الخاصة التي جعلت بعضهم يخرج من القائمة، اللاعبون يتعرضون للإصابات في كل جولة من الدوري، ولا أفهم لماذا يتم المبالغة في رد الفعل عندما يُصاب لاعب من المنتخب الوطني، هذه هي كرة القدم".

وأكمل: "لا أعتقد أن هناك لاعبًا يعطي الأولوية لناديه على المنتخب، يجب أن ترى رد فعل اللاعبين عند عدم استدعائهم للمنتخب، عندما ينضم اللاعب للمنتخب قيمته تزيد، ثم تكون الإصابات وعدم الراحة مشكلة أخرى، ولكن عندما يكون هناك شك يجب أن تكون صحة اللاعبين هي الأهم".

وشدد: "فيران توريس غير مصاب، ولكنه فقط شعر بعدم راحة، نحتاج أن يكون كل اللاعبين جاهزين بنسبة 100%، وفيران ليس في أفضل حالاته ولهذا خرج من القائمة، هو لاعب مهم لمستقبلنا، وربما يكون في أفضل أحواله يوم الأربعاء، ولكنه لن يكون معنا غدًا".

وأضاف: "من الصعب أن تحجز مقعدًا في المنتخب الوطني، وسامو ليس أقل شأنًا من غيره، لكن في بعض السيناريوهات التي نضعها قبل المباريات نفكر أحيانًا في لاعبين آخرين، وأنا واثق من أنه سيكون لاعبًا مهمًا للمستقبل، فهو يملك موهبة استثنائية".

وشدد: "لن نقدم أي تنازلات في مباراة الغد، حتى وإن كان رايا أو ريميرو سيلعبان فلن تكون هناك مشكلة، لكن المباراة غدًا ليست بلا أهمية، فنحن نلعب بدافع المسؤولية، وهناك بطاقة تأهل على المحك".

وأتم: "لدينا متخصصون في ركلات الجزاء، ويعتمد الأمر على الموقف، لدينا ثقة كبيرة، وركلة الجزاء أمر خاص وتعتمد على حالة كل لاعب".

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الأول في مجموعته برصيد 9 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن تركيا صاحبة المركز الثاني.

إسبانيا لويس دي لا فوينتي
