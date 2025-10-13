جاتوزو: سعداء بالهدنة في غزة.. ورؤية الناس يعودون لمنازلهم مؤثر

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 22:28

كتب : FilGoal

جينارو جاتوزو

عبر جينارو جاتوزو المدير الفني لمنتخب إيطاليا عن سعادته بالهدنة بين فلسطين وإسرائيل.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "نحن سعداء بالهدنة بين فلسطين وإسرائيل، رؤية الناس يعودون إلى منازلهم في غزة وإلى أرضهم أمر مؤثر".

وأنهى حديثه قائلا: "سنلعب المباراة وستكون هناك احتجاجات خارج الملعب، لكن أكثر من 10 آلاف مشجع في الداخل سيدعموننا".

أخبار متعلقة:
مويس كين يخرج من معسكر إيطاليا بسبب الإصابة تصفيات كأس العالم – نيفيز ينقذ البرتغال.. وانتصاران ثمينان لـ إيطاليا وإسبانيا وكيله: سولي يمكنه اللعب لمنتخبي الأرجنتين أو إيطاليا.. ولا نعلم ما سيحدث جاتوزو يكشف سبب عدم استدعاء كييزا لقائمة إيطاليا

ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة غريمه إسرائيل في المباراة التي ستجمعهما في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني في المجموعة برصيد 12 نقطة.

ويتصدر منتخب النرويج برصيد 18 نقطة وحقق العلامة الكاملة.

وكان منتخب إيطاليا قد انتصر في المباراة الماضية على إستونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جينارو جاتوزو إسرائيل تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة بدون مبابي.. فرنسا تتعادل مع ايسلندا وتنعش آمال أوكرانيا في كأس العالم ريبوبليكا: احتجاج 10 آلاف مشجع إيطالي قبل مباراة إسرائيل بسبب غزة سبورت توضح موعد عودة برشلونة للعب على سبوتيفاي كامب نو راشفورد: أحتاج إلى الاستمرارية في تقديم الأداء الجيد موندو ديبورتيفو تكشف موعد تجديد عقد دي يونج مع برشلونة دون كشف مدة غيابه.. يوفنتوس يعلن خضوع بريمر لجراحة في الركبة برشلونة يوضح إصابة فيران توريس
أخر الأخبار
إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني ساعة | منتخب مصر
النحاس: زيزو هو الصفقة الأهم لـ الأهلي.. ومصطفى محمد الأنسب لتعويض أبو علي ساعة | الدوري المصري
أجندة بيراميدز حتى توقف نوفمبر.. 7 مباريات في 4 بطولات بينهم لقبين ساعة | الدوري المصري
صالح الجعفراوي.. صوت غزة للعالم ساعة | الوطن العربي
تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة ساعة | الكرة الأوروبية
أجندة الزمالك حتى توقف نوفمبر.. 6 مباريات بينهم بيراميدز في السوبر ساعة | الدوري المصري
النحاس: كنت غير موفقا بشأن الحديث عن زيزو.. وهذه حقيقة مشاكل النجوم ساعة | الدوري المصري
بدون مبابي.. فرنسا تتعادل مع ايسلندا وتنعش آمال أوكرانيا في كأس العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس
/articles/515183/جاتوزو-سعداء-بالهدنة-في-غزة-ورؤية-الناس-يعودون-لمنازلهم-مؤثر