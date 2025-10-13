جاتوزو: سعداء بالهدنة في غزة.. ورؤية الناس يعودون لمنازلهم مؤثر
الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 22:28
كتب : FilGoal
عبر جينارو جاتوزو المدير الفني لمنتخب إيطاليا عن سعادته بالهدنة بين فلسطين وإسرائيل.
وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "نحن سعداء بالهدنة بين فلسطين وإسرائيل، رؤية الناس يعودون إلى منازلهم في غزة وإلى أرضهم أمر مؤثر".
وأنهى حديثه قائلا: "سنلعب المباراة وستكون هناك احتجاجات خارج الملعب، لكن أكثر من 10 آلاف مشجع في الداخل سيدعموننا".
ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة غريمه إسرائيل في المباراة التي ستجمعهما في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني في المجموعة برصيد 12 نقطة.
ويتصدر منتخب النرويج برصيد 18 نقطة وحقق العلامة الكاملة.
وكان منتخب إيطاليا قد انتصر في المباراة الماضية على إستونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.
