ريبوبليكا: احتجاج 10 آلاف مشجع إيطالي قبل مباراة إسرائيل بسبب غزة
الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 22:20
كتب : FilGoal
يحتج 10 آلاف مشجع إيطالي قبل مباراة إيطاليا ضد إسرائيل بسبب الهجوم على غزة.
ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة غريمه إسرائيل في المباراة التي ستجمعهما في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وبحسب صحيفة لا ريبوبليكا فإن من المتوقع أن يحتج 10 آلاف شخص في مسيرات قبل مباراة إيطاليا ضد إسرائيل بسبب الهجوم على غزة.
وذكرت الصحيفة أن بعض الجماعات دعت الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لمقاطعة المباراة ورفض الاتحاد النظر فيه.
ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني في المجموعة برصيد 12 نقطة.
ويتصدر منتخب النرويج برصيد 18 نقطة وحقق العلامة الكاملة.
وكان منتخب إيطاليا قد انتصر في المباراة الماضية على إستونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.
