كرة يد - الثالث على التوالي.. الأهلي يواصل انتصاراته في بطولة إفريقيا

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 22:13

كتب : FilGoal

فريق الأهلي - كرة يد

واصل الأهلي انتصاراته في بطولة إفريقيا لرجال كرة اليد ليحقق الفوز الثالث على التوالي.

أخبار متعلقة:
كرة يد - الأهلي ينتصر على ريد ستار في بطولة إفريقيا كرة يد - بثنائي أنجولي.. بعثة سيدات الأهلي تصل إلى المغرب للمشاركة في إفريقيا كرة يد - بعد مباراة ماراثونية.. برشلونة بطل كأس العالم للأندية كرة يد - الأهلي يكتفي بالمركز الرابع في سوبر جلوب أمام ماجديبورج

وتستضيف الدار البيضاء بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد خلال الفترة من 11 الى 20 أكتوبر الجاري.

وتغلب الأهلي على فريق شبيبة كينشاسا الكونغولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وحسم الأهلي الشوط الأول بنتيجة 18-10، قبل أن يفوز بالمباراة بنتيجة 29-19.

وحصد نبيل شريف جائزة أفضل رجل في المباراة بعد تألقه أمام الفريق الكونغولي.

ويختتم الأهلي مبارياته بمواجهة الشرطة الرواندي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم: الأهلي وJSK الكونغولي وريد ستار الإيفواري وميكيالي الإثيوبي والشرطة الرواندي.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من:

إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد "كاستيلو" ومحسن رمضان وسيف هاني "فوكس" وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد "أوكا".

كما تضم معاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام"مودي" والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وعبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.

وتوج الأهلي بالبطولة في نسختها الماضية بعد الفوز على فلاورز البنيني في النهائي بنتيجة 43-22.

ويسعى رجال يد الأهلي للمنافسة بقوة من أجل التتويج باللقب القاري.

وكان الأهلي قد نجح في حصد لقبي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية في مايو الماضي.

كرة يد الأهلي بطولة أفريقيا
نرشح لكم
كرة يد - الأهلي ينتصر على ريد ستار في بطولة إفريقيا زيلكو بابيتش مدربا لفريق ليد الزمالك خبر في الجول - الزمالك يتفق مع الكرواتي زيلكو بابيتش لتدريب فريق اليد كرة يد - بثنائي أنجولي.. بعثة سيدات الأهلي تصل إلى المغرب للمشاركة في إفريقيا يد - بعثة الأهلي إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا بعد اعتذاره عن عدم المشاركة.. خبر في الجول - إعارة ثنائي يد الزمالك للمنتدى المغربي خبر في الجول - الزمالك يخطر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد بعدم مشاركته في دوري الأبطال خبر في الجول - تم اتخاذ القرار.. الزمالك لن يشارك في بطولة إفريقيا لكرة اليد
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
أجندة الزمالك حتى توقف نوفمبر.. 6 مباريات بينهم بيراميدز في السوبر 7 دقيقة | الدوري المصري
النحاس: كنت غير موفقا بشأن الحديث عن زيزو.. وهذه حقيقة مشاكل النجوم 11 دقيقة | الدوري المصري
بدون مبابي.. فرنسا تتعادل مع ايسلندا وتنعش آمال أوكرانيا في كأس العالم 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
أجندة الأهلي حتى توقف نوفمبر.. 7 مواجهات في ثلاث بطولات مختلفة 23 دقيقة | الدوري المصري
إنفانتينو: نعتقد أن كرة القدم يمكنها المساهمة في إسعاد الأطفال بغزة ساعة | الوطن العربي
دي لا فوينتي: لا أعرف سبب المبالغات بعد إصابة اللاعبين مع المنتخب ساعة | الدوري الإسباني
جاتوزو: سعداء بالهدنة في غزة.. ورؤية الناس يعودون لمنازلهم مؤثر ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس
/articles/515181/كرة-يد-الثالث-على-التوالي-الأهلي-يواصل-انتصاراته-في-بطولة-إفريقيا