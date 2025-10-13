سبورت توضح موعد عودة برشلونة للعب على سبوتيفاي كامب نو

أوضحت صحيفة سبورت موعد عودة برشلونة للعب على ملعب سبوتيفاي كامب نو بعدما يحصل النادي على التصاريح اللازمة.

وبحسب صحيفة سبورت فإن المحادثات بين برشلونة والبلدية إيجابية جدا بشأن اللعب على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وأفادت الصحفية أن من المتوقع أن يعود برشلونة للعب في سبوتيفاي كامب نو ضد أتلتيك بلباو يوم 22 نوفمبر المقبل.

وكان برشلونة قد أعلن في وقت سابق لعبه ضد أولمبياكوس على ملعب مونتجويك.

وأفاد برشلونة في بيان: "مباراتنا الثالثة في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس يوم الثلاثاء 21 أكتوبر ستقام على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي".

وأضاف البيان "يواصل النادي العمل للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب كامب نو في الأيام القادمة".

ويعمل نادي برشلونة على التعديلات الجديدة التي أطلع عليها مجلس مدينة برشلونة النادي الأسبوع الماضي، وفقا للبيان.