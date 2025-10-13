راشفورد: أحتاج إلى الاستمرارية في تقديم الأداء الجيد

أوضح ماركوس راشفورد لاعب برشلونة أنه يحتاج إلى الاستمرارية في تقديم الجيد خلال الفترة المقبلة.

وقال اللاعب الإنجليزي عبر ITV "شعر أنني كنت في بيئة غير مستقرة لفترة طويلة جدا، ولذلك أصبح من الصعب أن أكون مستمرا في تقديم مستوى جيد".

وأضاف "أعتقد أن الاستمرارية هي ما يجب أن أضيفه إلى لعبي، وأنا أعمل على ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "أريد أن أكون في أفضل مستوياتي بأكبر قدر ممكن من الاستمرارية في مستواي".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد مع أحقية الشراء.

وخاض راشفورد 10 مباريات مع الفريق الكتالوني في جميع البطولات وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.