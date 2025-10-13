ماركا تكشف حقيقة تلقي برشلونة عرضا ضخما من السعودية لضم يامال

نفت صحيفة ماركا الإسبانية تلقي برشلونة عرضا لضم لامين يامال.

وكان موقع Fichajes قد كشف عن تلقي برشلونة عرضا من أحد الفرق السعودية لضم لامين يامال مقابل 400 مليون يورو.

ولم يكشف الموقع عن الفريق الذي قدم العرض.

وفقا لماركا فإن برشلونة قد نفى تلقيه عرضا لضم يامال خلال الفترة الماضية.

كما شددت الصحيفة على أن برشلونة لن يوافق على على أي عرض مهما كان ثمنه لضم يامال.

وكان برشلونة قد رفض عرضا خلال شهر مارس الماضي من باريس سان جيرمان لضم اللاعب مقابل 200 مليون يورو.

وكان يامال قد مدد عقده مع برشلونة حتى عام 2031 ووضع شرطا جزائيا مقابل مليار يورو.

وشارك يامال منذ بداية الموسم الحالي مع برشلونة في 5 مباريات وسجل هدفين وصنع 4 أهداف.