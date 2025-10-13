موندو ديبورتيفو تكشف موعد تجديد عقد دي يونج مع برشلونة

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 20:01

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - فرينكي دي يونج

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن موعد تجديد عقد فرينكي دي يونج لاعب برشلونة مع الفريق.

وبحسب الصحفية، فإن التجديد سيتم يوم الأربعاء المقبل حتى 2029 وسيرتفع الشرط الجزائي من 400 مليون يورو إلى 500 مليون يورو.

وينتهي تعاقد دي يونج مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

أخبار متعلقة:
برشلونة يوضح إصابة فيران توريس برشلونة يعلن تفاصيل إصابة داني أولمو سبورت: برشلونة لن يجدد مع ليفاندوفسكي ويبحث عن البديل موندو ديبورتيفو: برشلونة يرفض المخاطرة بـ جارسيا في الكلاسيكو

عقد دي يونج الجديد سيتم إدراجه ضمن هيكل الرواتب الجديد الذي يعمل به برشلونة خلال الفترة الأخيرة.

باستثناء روبرت ليفاندوفسكي صاحب أعلى راتب في الفريق، وإلى جانب رافينيا ولامين يامال الذي يشهد راتبه زيادة مع تجديد عقده وتير شتيجن الذي تم تجديد عقده وفق معايير مختلفة سابقا فإن دي يونج سيدخل بنفس تصنيف الفئة الأولى بالفريق.

وسيحصل دي يونج على 12 مليون يورو وهو نفس راتب داني أولمو وفيران توريس ورونالد أراوخو.

وسيتبقى لبرشلونة أمر تجديد عقدي إريك جارسيا وأندرياس كريستنسن خلال الفترة المقبلة.

وانضم دي يونج لبرشلونة في 2019 قادما من أياكس أمستردام مقابل 85 مليون يورو.

وشارك دي يونج منذ انضمامه لبرشلونة في 266 مباراة وتمكن من تسجيل 19 هدفا وصناعة 24.

فرينكي دي يونج برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
راشفورد: أحتاج إلى الاستمرارية في تقديم الأداء الجيد دون كشف مدة غيابه.. يوفنتوس يعلن خضوع بريمر لجراحة في الركبة برشلونة يوضح إصابة فيران توريس مويس كين يخرج من معسكر إيطاليا بسبب الإصابة منتخب إنجلترا يستعيد كين قبل مواجهة لاتفيا برشلونة يعلن تفاصيل إصابة داني أولمو استبعاد مهاجم إنجلترا قبل مواجهة لاتفيا المهمة الأولى - ويلشير مدير فني لـ لوتون تاون
أخر الأخبار
راشفورد: أحتاج إلى الاستمرارية في تقديم الأداء الجيد 19 دقيقة | الدوري الإسباني
ماركا تكشف حقيقة تلقي برشلونة عرضا ضخما من السعودية لضم يامال 57 دقيقة | الدوري الإسباني
موندو ديبورتيفو تكشف موعد تجديد عقد دي يونج مع برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
زيارة عبد الناصر محمد وعمر جابر لـ حسن شحاتة للاطمئنان على صحته ساعة | الدوري المصري
الإفراج عن ابن عم محمود وادي من ضمن أسرى قطاع غزة ساعة | الوطن العربي
تقرير دنماركي: توروب يصطحب بطل يورو 92 ومدرب حراس مرمى فايل بولدكلوب بجهاز الأهلي ساعة | الدوري المصري
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: نحن بالتصنيف الثالث بكأس العالم ساعة | منتخب مصر
إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول موقف البطاقات الصفراء من المونديال.. وتأثير كأس العرب 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 مدرب الأهلي - يس توروب.. الشجاع صاحب فلسفة الآلة الجماعية
/articles/515175/موندو-ديبورتيفو-تكشف-موعد-تجديد-عقد-دي-يونج-مع-برشلونة