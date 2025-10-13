موندو ديبورتيفو تكشف موعد تجديد عقد دي يونج مع برشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن موعد تجديد عقد فرينكي دي يونج لاعب برشلونة مع الفريق.

وبحسب الصحفية، فإن التجديد سيتم يوم الأربعاء المقبل حتى 2029 وسيرتفع الشرط الجزائي من 400 مليون يورو إلى 500 مليون يورو.

وينتهي تعاقد دي يونج مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

عقد دي يونج الجديد سيتم إدراجه ضمن هيكل الرواتب الجديد الذي يعمل به برشلونة خلال الفترة الأخيرة.

باستثناء روبرت ليفاندوفسكي صاحب أعلى راتب في الفريق، وإلى جانب رافينيا ولامين يامال الذي يشهد راتبه زيادة مع تجديد عقده وتير شتيجن الذي تم تجديد عقده وفق معايير مختلفة سابقا فإن دي يونج سيدخل بنفس تصنيف الفئة الأولى بالفريق.

وسيحصل دي يونج على 12 مليون يورو وهو نفس راتب داني أولمو وفيران توريس ورونالد أراوخو.

وسيتبقى لبرشلونة أمر تجديد عقدي إريك جارسيا وأندرياس كريستنسن خلال الفترة المقبلة.

وانضم دي يونج لبرشلونة في 2019 قادما من أياكس أمستردام مقابل 85 مليون يورو.

وشارك دي يونج منذ انضمامه لبرشلونة في 266 مباراة وتمكن من تسجيل 19 هدفا وصناعة 24.