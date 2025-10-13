زيارة عبد الناصر محمد وعمر جابر لـ حسن شحاتة للاطمئنان على صحته

زار عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك وعمر جابر قائد الفريق، حسن شحاتة أسطورة النادي السابق والمدير الفني الأسبق للزمالك ومنتخب مصر من أجل الاطمئنان على صحته.

وخضع حسن شحاتة لعملية جراحية في شهر يوليو الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكشف الزمالك عن زيارة الثنائي عبد الناصر محمد وعمر جابر لحسن شحاتة من أجل الاطمئنان على صحته وأعرب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل.

وفي نفس الوقت حرص حسن شحاتة على الاطمئنان من الثنائي على فريق الزمالك وأعرب عن خالص أمنياته بالتوفيق للفريق في الفترة المقبلة.

وكشف كريم شحاتة في وقت سابق عن الحالة الصحية لوالده أسطورة منتخب مصر كمدرب ولاعب.

وأوضح كريم شحاتة في وقت سابق لـ FilGoal.com: "والدي أجرى عملية جراحية في المعدة وسارت الأمور بشكل جيد وتحسنت حالته ولكنه سيستمر لفترة في العلاج".

يُعد حسن شحاتة من أعظم المدربين في تاريخ منتخب مصر، والأنجح على الإطلاق على المستوى القاري.

وقاد شحاتة منتخب مصر لتحقيق كأس أمم إفريقيا 3 مرات على التوالي، في أعوام 2006 و2008 و2010.

شحاتة هو المدرب الوحيد في التاريخ الذي فاز بالبطولة 3 مرات متتالية.

وهو الأكثر تتويجا بها أيضا، بالتساوي مع تشارلز جيامفي مدرب غانا الأسبق.