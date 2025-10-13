زيارة عبد الناصر محمد وعمر جابر لـ حسن شحاتة للاطمئنان على صحته

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 19:42

كتب : FilGoal

حسن شحاتة

زار عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك وعمر جابر قائد الفريق، حسن شحاتة أسطورة النادي السابق والمدير الفني الأسبق للزمالك ومنتخب مصر من أجل الاطمئنان على صحته.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - التوأم يتواصل مع حسن شحاتة للاطمئنان على صحته.. وزيارة بعد التوقف النحاس وصلاح الدين على رأس وفد من الأهلي لزيارة حسن شحاتة.. وإهداء خاص في زيارة وفد من المدربين.. منح حسن شحاتة شهادة برو الشرفية بتكليف من رئيس الجمهورية.. وزير الصحة يزور حسن شحاتة للاطمئنان على حالته

وخضع حسن شحاتة لعملية جراحية في شهر يوليو الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكشف الزمالك عن زيارة الثنائي عبد الناصر محمد وعمر جابر لحسن شحاتة من أجل الاطمئنان على صحته وأعرب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل.

وفي نفس الوقت حرص حسن شحاتة على الاطمئنان من الثنائي على فريق الزمالك وأعرب عن خالص أمنياته بالتوفيق للفريق في الفترة المقبلة.

وكشف كريم شحاتة في وقت سابق عن الحالة الصحية لوالده أسطورة منتخب مصر كمدرب ولاعب.

وأوضح كريم شحاتة في وقت سابق لـ FilGoal.com: "والدي أجرى عملية جراحية في المعدة وسارت الأمور بشكل جيد وتحسنت حالته ولكنه سيستمر لفترة في العلاج".

يُعد حسن شحاتة من أعظم المدربين في تاريخ منتخب مصر، والأنجح على الإطلاق على المستوى القاري.

وقاد شحاتة منتخب مصر لتحقيق كأس أمم إفريقيا 3 مرات على التوالي، في أعوام 2006 و2008 و2010.

شحاتة هو المدرب الوحيد في التاريخ الذي فاز بالبطولة 3 مرات متتالية.

وهو الأكثر تتويجا بها أيضا، بالتساوي مع تشارلز جيامفي مدرب غانا الأسبق.

الزمالك عمر جابر حسن شحاتة
نرشح لكم
تقرير دنماركي: توروب يصطحب بطل يورو 92 ومدرب حراس مرمى فايل بولدكلوب بجهاز الأهلي خبر في الجول - بناء على طلب الزمالك.. تأجيل جلسة الاستماع بشكوى زيزو خبر في الجول - مد فترة الراحة.. تأجيل المران الأول لـ الأهلي تحت قيادة توروب الأهلي يدعو الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد يوم 31 أكتوبر محمد صبحي: المنافسة في منتخب مصر صعبة بكل المراكز كوكا يوضح موقفه من تجديد تعاقده مع الأهلي إبراهيم عادل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي الإسماعيلي يعلن إجراء تغييرين في الجهاز الفني
أخر الأخبار
راشفورد: أحتاج إلى الاستمرارية في تقديم الأداء الجيد 19 دقيقة | الدوري الإسباني
ماركا تكشف حقيقة تلقي برشلونة عرضا ضخما من السعودية لضم يامال 57 دقيقة | الدوري الإسباني
موندو ديبورتيفو تكشف موعد تجديد عقد دي يونج مع برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
زيارة عبد الناصر محمد وعمر جابر لـ حسن شحاتة للاطمئنان على صحته ساعة | الدوري المصري
الإفراج عن ابن عم محمود وادي من ضمن أسرى قطاع غزة ساعة | الوطن العربي
تقرير دنماركي: توروب يصطحب بطل يورو 92 ومدرب حراس مرمى فايل بولدكلوب بجهاز الأهلي ساعة | الدوري المصري
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: نحن بالتصنيف الثالث بكأس العالم ساعة | منتخب مصر
إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول موقف البطاقات الصفراء من المونديال.. وتأثير كأس العرب 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 مدرب الأهلي - يس توروب.. الشجاع صاحب فلسفة الآلة الجماعية
/articles/515174/زيارة-عبد-الناصر-محمد-وعمر-جابر-لـ-حسن-شحاتة-للاطمئنان-على-صحته