الإفراج عن ابن عم محمود وادي من ضمن أسرى قطاع غزة

أعلن محمود وادي لاعب المصري وبيراميدز السابق عن تواجد ابن عمه ضمن الأسرى المحررين في قطاع غزة.

محمود وادي النادي : أم صلال

وأقيمت اليوم عملية تبادل الأسرى في قطاع غزة وتم الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.

ومن ضمن الأسرى الفلسطينيين جاء أحمد مجدي وادي ابن عم محمود وادي.

وكتب وادي عبر حسابه على فيسبوك: "عزيمتك كسرت القضبان والسجّان، الحمد لله الذي منّ على ابن عمي " احمد مجدي وادي " وخروجه من سجون الاحتلال الاسرائيلي

وان شاء الله فرجاً قريباً " لسعيد مجدي وادي "ولكل أسرانا البواسل".

وسبق لمحمود وادي اللعب في أكثر من فريق مصري وهي أندية المصري وبيراميدز وطلائع الجيش والمقاولون العرب وغزل المحلة.

التجربة الأخيرة لوادي في مصر كانت برفقة غزل المحلة.

ويلعب وادي حاليا مع فريق أم صلال القطري.

وشارك وادي في مباراتين منذ بداية الموسم الحالي مع أم صلال ولم يسجل أو يصنع حتى الآن.