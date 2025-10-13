تقرير دنماركي: توروب يصطحب بطل يورو 92 ومدرب حراس مرمى فايل بولدكلوب بجهاز الأهلي

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 19:26

كتب : FilGoal

وليد صلاح الدين - الأهلي - يس توروب

كشف موقع بولد الدنماركي عن ثنائي منضم إلى الجهاز الفني للأهلي تحت قيادة يس توروب المدير الفني الجديد.

ويجتمع الأهلي لأول مرة بشكل كامل تحت قيادة الدنماكي يس توروب المدير الفني الجديد للفريق، في مران يوم الثلاثاء الساعة الثالثة عصرًا.

وأشار موقع بولد إلى أن توروب استقر على ضم جوني مولبي كمدرب مساعد وكاج ستيفانسن مدرب حراس مرمى.

وكان ستيفانسن قد رحل بشكل رسمي عن نادي فايل بولدكلوب الدنماركي تمهيدا للانضمام إلى جهاز الأهلي.

أما جوني مولبي صاحب الـ 56 عاما قد سبق له اللعب لأندية نانت الفرنسي وميخيلين البلجيكي ومونشينجلادباخ الألماني وألبورج وكولدينج الدنماركي.

وتوج جوني مولبي مع منتخب الدنمارك بلقب اليورو الوحيد لبلاده في 92.

وتولى توروب تدريب الأهلي بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وذلك بعد أن تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا.

توروب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل يس للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

توروب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.

ويستعد الأهلي للقاء إيجل نوار البوروندي في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت 18 أكتوبر الجاري.

الأهلي يس توروب
