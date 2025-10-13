مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: نحن بالتصنيف الثالث بكأس العالم

يقع منتخب مصر في التصنيف الثالث من قرعة كأس العالم حتى الآن.

وستقام القرعة يوم 5 ديسمبر المقبل في مركز كينيدي في واشنطن العاصمة.

وانتصر منتخب مصر على غينيا بيساو بنتيجة 1-0 في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

وكشف مصدر من منتخب مصر لـFilGoal.com: "منتخب مصر في التصنيف الثالث بقرعة كأس العالم حتى الآن".

وتابع "القرعة ستكون حسب تصنيف شهر نوفمبر المقبل، ومصر حاليا في التصنيف الثالث حسب الدول المتأهلة، ومن الصعب جدا أن نرتقي إلى التصنيف الثاني أو حتى نكون في التصنيف الرابع مهما كانت نتائج توقف نوفمبر".

الفوز على غينيا بيساو رفع رصيد منتخب مصر لـ 26 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو التي اختتمت المجموعة في المركز الثاني.

واحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 15 نقطة ويليه غينيا بيساو في المركز الرابع برصيد 10 نقاط ثم إثيوبيا برصيد 9 نقاط ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة وحيدة.

وتأهلت مصر لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي.

وكان منتخب مصر قد شارك في كأس العالم للمرة الأخيرة بعام 2018 التي أقيمت في روسيا والتي توج بلقبها منتخب فرنسا.