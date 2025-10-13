إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول موقف البطاقات الصفراء من المونديال.. وتأثير كأس العرب

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر موقف حصول لاعبي المنتخب على بطاقة صفراء في مواجهة غينيا بيساو وتأثير ذلك على كأس العالم.

وانتصر منتخب مصر على غينيا بيساو بنتيجة 1-0 في الجولة الأخيرة من التصفيات المونديالية.

وأشار إبراهيم حسن إلى أن بطاقات كأس العرب ستكون مؤثرة على كأس العالم 2026.

وكشف إبراهيم حسن لـ FilGoal.com: "لا إيقافات للاعبي منتخب مصر مع نهاية تصفيات كأس العالم. فمن حصلوا على إنذارات ضد غينيا بيساو كان الإنذار الأول لهم".

وأوضح "إنذارات كأس العرب متصلة بكأس العالم لأنها بطولة تابعة لـ فيفا".

واختتم إبراهيم حسن تصريحاته "بالتالي إذا أنهى أحد لاعبي المنتخب بإيقاف وكان ضمن قائمة المنتخب لكأس العالم، سيبدأ كأس العالم موقوفا كذلك".

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 26 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو التي اختتمت المجموعة في المركز الثاني.

واحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 15 نقطة ويليه غينيا بيساو في المركز الرابع برصيد 10 نقاط ثم إثيوبيا برصيد 9 نقاط ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة وحيدة.

