ظهور صلاح في انتخابات الرئاسة الكاميرونية

أقيمت مساء أمس انتخابات رئاسة الجمهورية الكاميرونية.

وعقب الانتخابات نشرت اللجنة الانتخابية أسماء المصوتين في الانتخابات.

ومن ضمن الأسماء المنشورة ظهر اسم مواطن يدعى "أزيرتي" وتم وضع صورة محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول بجانبه.

موقع sports news africa المختص بأخبار كرة القدم الإفريقية نشر صورة كشف الانتخابات وأكد صحة الخبر وأن موقع الانتخابات الكاميرونية قد نشرها بالفعل.

الأمر استخدمته المعارضة الكاميرونية وأشارت إلى أن صورة صلاح كانت دليلا على تزوير الانتخابات مع وضع مواطن غير حقيقي في الكشوفات.

وكان صلاح قد تواجد مع منتخب مصر في مباراة غينيا بيساو الأخيرة بتصفيات كأس العالم أمس الأحد ولكنه لم يشارك واكتفى بالتواجد في الحفل الاحتفالي.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 بشكل رسمي للمرة الرابعة في تاريخه بعد تصدر مجموعته فوق بوركينا فاسو.