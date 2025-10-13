خبر في الجول - بناء على طلب الزمالك.. تأجيل جلسة الاستماع بشكوى زيزو

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 17:28

كتب : محمد جمال

احتفال زيزو بهدفه الأول مع الأهلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل جلسة استماع نادي الزمالك في شكوى أحمد زيزو لاعب الأهلي لمدة شهر بناء على طلب النادي.

وكان قد تقدم زيزو بشكوى ضد الزمالك للحفاظ على حقوقه ومستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

وعلم FilGoal.com أنه قد حضر محامي من مكتب كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك للرد على ما قاله زيزو في آخر تحقيق.

وطلب ممثل الزمالك تأجيل رد النادي لفترة لحين تجهيز المستندات ووافق محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة على التأجيل لمدة شهر.

وجاءت شكوى زيزو ضد الزمالك عن طريق ممثله القانوني طالب فيها بالحصول على مستحقاته المتأخرة المقدرة بـ82 مليون جنيه.

كما طالب في شكواه بالحصول على مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر وفقا للائحة الفريق.

وأصدرت لجنة الانضباط قرارها مطلع يونيو الجاري بعدم اختصاصها في الشكوى المقدمة من الزمالك ضد زيزو.

وكان الزمالك تقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة ضد زيزو في الأول من مايو الماضي.

وطالب الزمالك في شكواه بتطبيق اللوائح بعد امتناع اللاعب عن حضور التدريبات منذ الثامن من أبريل، وهو ما ترتب عليه إلحاق الضرر المباشر على الفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

وانتقل زيزو إلى النادي الأهلي يوم 6 يونيو بعد نهاية الموسم بيوم واحد، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك.

ووقع زيزو على عقد مدته 4 مواسم مع الأهلي، مع بند يتيح التمديد لموسم إضافي بموافقة الطرفين.

بدأ زيزو مسيرته في نادي ليرس البلجيكي بين عامي (2014–2017): لعب 72 مباراة وسجل 4 أهداف.

ثم انتقل في 2017 إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي على سبيل الإعارة (13 مباراة، هدفان)، ثم إلى موريرينسي (2017–2019) الذي شهد تسجيله هدفا واحدا في 25 مباراة.

وانضم إلى الزمالك في يناير 2019 حتى صيف 2024 ولعب معه 263 مباراة وسجل خلالها 87 هدفا وصنع 71 آخرين.

