مؤتمر مدرب قطر: حظوظنا متساوية مع الإمارات.. والتفاصيل الصغيرة ستحسم النتيجة

يرى جولين لوبتيجي مدرب منتخب قطر أن حظوظ فريقه متساوية مع حظوظ نظيره الإماراتي رغم استضافة الأراضي القطرية للملحق الآسيوي.

ويستعد المنتخب الإماراتي لمواجهة نظيره القطري الثلاثاء في ختام الملحق، على أن يضمن الفائز بطاقة التأهل المباشر للمونديال، فيما يصعد الأبيض الإماراتي للمونديال لو انتهت المباراة بالتعادل.

وقال لوبتيجي في مؤتمر صحفي: "لقد عملنا بكل جهد في الفترة السابقة من أجل هذه المباراة التي نعرف جيدًا قيمة الفوز فيها، لأنها ببساطة ستصل بنا إلى كأس العالم".

وأضاف "الفريق أظهر جاهزية عالية خلال فترة التحضيرات، والكل متحفز لتقديم أفضل ما لديه".

وتابع "المواجهة ستكون مفتوحة لأن الأوراق مكشوفة بين المنتخبين. هم يعلمون عنا كل شيء، ونحن نعرف عنهم الكثير، لذا أتوقع مباراة قوية ومليئة بالتفاصيل الصغيرة التي ستحسم النتيجة".

وأكمل المدرب الإسباني "الحظوظ متكافئة ومتساوية في هذا النوع من المباريات".

وواصل "مطالبة مدرب منتخب الامارات بضرورة تحقيق العدالة التحكيمية؟ نثق في قدرات الحكم وقراراته، ونتمنى له التوفيق في إدارة اللقاء".

وأتم "نحن لا نركّز على التحكيم، بل على عملنا داخل الملعب، فكل طرف يقوم بدوره على أكمل وجه".

الترتيب حاليا

1- الإمارات 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

2- قطر نقطة من مباراة..فارق أهداف 0

3- عمان نقطة من مباراتين.. فارق أهداف -1

سيناريوهات التأهل

فوز الإمارات = تأهل الإمارات

فوز قطر = تأهل قطر

التعادل = تأهل الإمارات

وسيتأهل المنتخب العماني لملاقاة وصيف المجموعة الثانية في حالة خسارة قطر بأكثر من هدف.

يذكر أن وصيف المجموعة الأولى سيلاقي وصيف المجموعة الثانية على بطاقة تأهل للملحق العالمي في نوفمبر المقبل.

بعدها يلعب الفائز وهو أحد المنتخبات العربية في الملحق العالمي مارس المقبل.

وسيشهد الملحق العالمي المؤهل للمونديال تنافس 6 منتخبات من قارات العالم على آخر بطاقتين لكأس العالم.