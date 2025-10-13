مؤتمر مدرب الإمارات: سنقاتل أمام قطر لتحقيق حلم التأهل لـ كأس العالم

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 16:08

كتب : FilGoal

الإمارات ضد عمان

وعد أولاريو كوزمين مدرب منتخب الإمارات بأن يبذل فريقه كل الجهد الممكن من أجل تحقيق حلم التأهل لكأس العالم 2026.

ويستعد المنتخب الإماراتي لمواجهة نظيره القطري الثلاثاء في ختام الملحق، على أن يضمن الفائز بطاقة التأهل المباشر للمونديال، فيما يصعد الأبيض الإماراتي للمونديال لو انتهت المباراة بالتعادل.

وقال كوزمين في مؤتمر صحفي: "سنخوض مباراة مهمة جدا، علينا أن نكون في قمة التركيز، وعلينا التعامل معها كمباراة نهائية وأملنا أن نتأهل".

وأضاف الروماني "سنقاتل لتحقيق حلم الإمارات، عندما تلعب مثل هذا المباريات يكون لديك حافز كبير".

وتابع "أعدكم بأن الجميع سيقدم أفضل ما لديه، ونتطلع لتكرار الفوز مرة أخرى كما فعلنا أمام عمان".

وواصل "قمنا بتحليل طريقة لعب الخصم، وسنحتاج إلى عقلية قوية وطريقة ذكية في التعامل مع المباراة".

وأتم "رغم قصر فترة التعافي بين مباراتي عمان وقطر، يجب أن لا نشكو من هذه الصعوبات، أنا لا أحب الشكوى".

الترتيب حاليا

المجموعة الأولى

1- الإمارات 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

2- قطر نقطة من مباراة..فارق أهداف 0

3- عمان نقطة من مباراتين.. فارق أهداف -1

سيناريوهات التأهل

المجموعة الأولى

فوز الإمارات = تأهل الإمارات

فوز قطر = تأهل قطر

التعادل = تأهل الإمارات

وسيتأهل المنتخب العماني لملاقاة وصيف المجموعة الثانية في حالة خسارة قطر بأكثر من هدف.

يذكر أن وصيف المجموعة الأولى سيلاقي وصيف المجموعة الثانية على بطاقة تأهل للملحق العالمي في نوفمبر المقبل.

بعدها يلعب الفائز وهو أحد المنتخبات العربية في الملحق العالمي مارس المقبل.

وسيشهد الملحق العالمي المؤهل للمونديال تنافس 6 منتخبات من قارات العالم على آخر بطاقتين لكأس العالم.

قطر الإمارات عمان الملحق الآسيوي
