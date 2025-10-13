الحكم الرابع يدير المباراة.. كاف يجري 3 تغييرات على طاقم حكام الزمالك وديكيداها

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 15:43

كتب : FilGoal

أحمد ربيع - الزمالك ضد غزل المحلة

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" 3 تعديلات على طاقم حكام مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي

وأعلن الزمالك تلقيه تعديلا من كاف في طاقم حكام المباراة، ليديرها الإثيوبي مانوهي ولديتساديك حكما للساحة، بعدما كان حكما رابعا في الإعلان الأول.

ويتواجد فرام دابيلي كابيتا حكم رابع في المباراة.

مران الزمالك - تأهيل ثلاثي الهجوم.. ويوم راحة قبل لقاء ديكيداها سيف زاهر ونائب رئيس الزمالك السابق وشبانة ضمن المعينين بمجلس الشيوخ اتحاد طنجة: الزمالك طلب منا مهلة 10 أيام لسداد مستحقات معالي ومر شهر دون حلول

كما تم تعيين السوداني محمد أحمد سليمان مراقبًا عامًا على المباراة بدلًا من مواطنه مأمون بشارة ناصر.

وبذلك بات الطاقم الإثيوبي للمباراة كالتالي:

حكم ساحة: مانوهي ولديتساديك

مساعد أول: تيمسجين صامويل أتانجو

مساعد ثان: أشبير تافيسي بيريسو

حكم رابع: فرام دابيلي كابيتا

مراقب المباراة: السوداني محمد أحمد سليمان

مراقب الحكام: الجزائري مهدي عبيد.

وأعلن نادي الزمالك موعد مباراتي الفريق أمام ديكيداها الصومالي ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره الصومالي بمباراتين في مصر.

وتقام مباراة الذهاب يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في تمام السادسة مساء على استاد القاهرة.

بينما يستضيف استاد السلام مواجهة الإياب بين الفريقين يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري.

وكان الزمالك اتفق مع نادي ديكيداها الصومالي على استضافة مباراة الذهاب لتقام بالقاهرة، ووافق الاتحاد الإفريقي على نقل المباراة بعد اتفاق الناديين.

وودع الزمالك منافسات النسخة الماضية من ربع النهائي بعد الخروج أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

بينما حقق الزمالك لقب الكونفدرالية مرتين آخرهم عام 2023 أمام نهضة بركان المغربي.

الكونفدرالية الزمالك ديكيداها
