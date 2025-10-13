الرياضية: إصابة حارس اتحاد جدة لن تبعده عن المباريات

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 15:43

كتب : FilGoal

بريدراج رايكوفيتش - اتحاد جدة

لن يحرم اتحاد جدة من خدمات حارسه الصربي بريدراج رايكوفيتش بعدما خرج مصابا من معسكر منتخب بلاده، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

يوم الأحد، أعلن منتخب صربيا استبعاد رايكوفيتش من معسكر الفريق بسبب بسبب آلام في منطقة الفخذ الأيمن.

وأوضح التقرير أن إصابة رايكوفيتش لن تمنعه من المشاركة مع النمور عند استئناف منافسات الدوري السعودي.

وأفاد التقرير أن الإصابة بسيطة وغير مقلقة.

وبذلك تتأكد جاهزية رايكوفيتش عند انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويستعد النمور لمواجهة الفيحاء في الجولة الخامسة من الدوري السعودي يوم الجمعة عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وكان المنتخب الصربي قد خسر أمام ألبانيا، قبل أن يتقدم دراجان ستويكوفيتش مدرب صريبا باستقالته التي قبلها الاتحاد الصربي لكرة القدم.

