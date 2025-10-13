دون كشف مدة غيابه.. يوفنتوس يعلن خضوع بريمر لجراحة في الركبة

أعلن نادي يوفنتوس إصابة البرازيلي جليسون بريمر في الغضروف الهلالي للركبة اليسرى.

جليسون بريمر النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وكشف يوفنتوس في بيان رسمي اليوم: "خضع جليسون بريمر لفحص طبي اليوم، وتم تشخيص إصابته بتمزق في الغضروف الهلالي للركبة اليسرى".

وأوضح بيان النادي "سيخضع اللاعب خلال الساعات القليلة القادمة لجراحة استئصال غضروف في الركبة خلال الساعات القليلة القادمة

ومدد المدافع البرازيلي وقع مع يوفنتوس على عقد جديد حتى عام 2029.

وانضم بريمر إلى يوفنتوس عام 2023 قادما من تورينو مقابل 41 مليون يورو.

وأسهم بريميز في تتويج يوفنتوس بكأس إيطاليا خلال الموسم الماضي.

وبدأ بريمر مسيرته في نادي ديسبورتيفو برازيل ثم انتقل لفريق شباب ساو باولو.

وخاض مباراته الرسمية الأولى بقميص التريكولور ضد أتليتكو مينيرو في 2017.

وفي العام التالي مباشرة انتقل لصفوف تورينو.

بريمر لعب مع تورينو 110 مباراة في مختلف المسابقات منها 105 مباراة كأساسي، سجل 13 هدفا وصنع 5.